Экс-чиновнице ГМС из скандальной спецоперации НАБУ избрали меру пресечения

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения бывшей первой замглавы Государственной миграционной службы Украины Дине Пимаховой. Об этом сообщили в пресс-службе Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП).

ВАКС удовлетворил ходатайство прокурора САП, применив к Пимаховой меру пресечения в виде ночного домашнего ареста до 21 февраля 2020 года. Кроме этого, экс-чиновница ГМС обязана носить электронный браслет, прибывать к детективу, прокурору или в суд, сообщать об изменении места работы, воздерживаться от общения со свидетелями, а также сдать на хранение паспорт для выезда за границу.

Напомним, 19 декабря детективы НАБУ сообщили о подозрении Дине Пимаховой в получении неправомерной выгоды. Ее обвиняют в получении 1,8 тыс. долларов взятки в 2017 году за оформление вида на жительство в Украине гражданину Вьетнама на один год с возможностью продления срока до трех лет.

Также сообщалось, что в мае 2018 года детективы НАБУ получили доступ к документам фирмы в рамках расследования уголовного производства о возможном получении неправомерной выгоды бывшим первым заместителем главы ГМС Диной Пимаховой.