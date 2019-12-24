Екс-чиновниці ГМС зі скандальної спецоперації НАБУ обрали запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для колишнього першого заступника голови Державної міграційної служби України Діні Пімаховій. Про це повідомили в прес-службі Спеціальної антикорупційної прокуратурі (САП).

ВАКС задовольнив клопотання прокурора САП, застосувавши до Пімахової запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 21 лютого 2020 року. Крім цього, екс-чиновниця ДМС зобов'язана носити електронний браслет, прибувати до детективу, прокурору або до суду, повідомляти про зміну місця роботи, утримуватися від спілкування зі свідками, а також здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.

Нагадаємо, 19 грудня детективи НАБУ повідомили про підозру Діні Пимаховій в отриманні неправомірної вигоди. Її звинувачують в отриманні 1,8 тис. доларів хабара в 2017 році за оформлення виду на проживання в Україні громадянина В'єтнаму на один рік з можливістю продовження строку до трьох років.

Також повідомлялося, що в травні 2018 року детективи НАБУ отримали доступ до документів фірми в рамках розслідування кримінального провадження про можливе одержання неправомірної вигоди колишнім першим заступником голови ДМС Діною Пімаховою.