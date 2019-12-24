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Екс-чиновниці ГМС зі скандальної спецоперації НАБУ обрали запобіжний захід

Новини » Суспільство     24.12.2019 - 10:31
Екс-чиновниці ГМС зі скандальної спецоперації НАБУ обрали запобіжний захід
Фото: Діна Пімахова (facebook.com osce.odihr)

Пімахову відправили під нічний домашній арешт до 21 лютого

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для колишнього першого заступника голови Державної міграційної служби України Діні Пімаховій. Про це повідомили в прес-службі Спеціальної антикорупційної прокуратурі (САП).

ВАКС задовольнив клопотання прокурора САП, застосувавши до Пімахової запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 21 лютого 2020 року. Крім цього, екс-чиновниця ДМС зобов'язана носити електронний браслет, прибувати до детективу, прокурору або до суду, повідомляти про зміну місця роботи, утримуватися від спілкування зі свідками, а також здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.

Нагадаємо, 19 грудня детективи НАБУ повідомили про підозру Діні Пимаховій в отриманні неправомірної вигоди. Її звинувачують в отриманні 1,8 тис. доларів хабара в 2017 році за оформлення виду на проживання в Україні громадянина В'єтнаму на один рік з можливістю продовження строку до трьох років.

Також повідомлялося, що в травні 2018 року детективи НАБУ отримали доступ до документів фірми в рамках розслідування кримінального провадження про можливе одержання неправомірної вигоди колишнім першим заступником голови ДМС Діною Пімаховою.

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