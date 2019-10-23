Экс-чиновника Госгеокадастра будут судить за присвоение 120 тыс. долларов

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в Высший антикоррупционного суд обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению бывшего чиновника Госгеокадастра в Закарпатской области во взяточничестве и мошенничестве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП.

Следователи установили, что чиновник получил взятку 10 тыс. долларов и путем обмана завладел 120,5 тыс. долларов, которые якобы предназначались за передачу земельного участка на территории данной области.

Работнику Госгеокадастра инкриминировано совершение преступлений, предусмотренное ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее начальника одной из государственных налоговых инспекций в Черкасской области задержали на получении взятки.

РБК-Украина писало, что сотрудники Государственного бюро расследований задержали на взятке инспектора патрульной полиции Фастовского отделения полиции Главного управления Нацполиции Киевской области.