Екс-посадовця Держгеокадастру судитимуть за привласнення 120 тис. доларів

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) направила до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про обвинувачення колишнього посадовця Держгеокадастру в Закарпатській області в хабарництві та шахрайстві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу САП.

Слідчі встановили, що посадовець одержав хабар 10 тис. доларів та шляхом обману заволодів 120,5 тис. доларів, які начебто призначалися за передачу земельної ділянки на території даної області.

Працівнику Держгеокадастру інкриміновано вчинення злочинів, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у виді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше начальника однієї з державних податкових інспекцій в Черкаській області затримали на отриманні хабара.

РБК-Україна писало, що співробітники Державного бюро розслідувань затримали на хабарі інспектора патрульної поліції Фастівського відділення поліції Головного управління Нацполіції Київської області.