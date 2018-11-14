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Экс-чиновника ГАСК подозревают в содействии строительству "вертолетной площадки Януковича"

Новости » Политика    14.11.2018 - 15:20
Экс-чиновника ГАСК подозревают в содействии строительству "вертолетной площадки Януковича"
Фото: "вертолетная площадка Януковича" (tOrange.biz)

В результате противоправных действий территориальной громаде причинен ущерб на сумму более 190 млн грн

Бывший начальник инспекции Государственного архитектурно-строительного контроля в Киеве уведомлен о подозрении в непринятии мер по остановке самовольного строительства на Парковой дороге в столице (так называемая "вертолетная площадка Януковича") и незаконной выдаче документов на строительные работы. Об этом заявила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Сарган.

По ее словам, бывшему начальнику инспекции государственного архитектурно-строительного контроля в Киеве сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Она подчеркнула, что в результате противоправных действий чиновника в интересах лиц из ближайшего окружения президента-беглеца Виктора Януковича (речь идет о непринятии мер по остановке самовольного строительства на Парковой дороге в Киеве, незаконной выдаче разрешительных документов на выполнение подготовительных и строительных работ ООО "Амадеус Ко") произошло частичное уничтожение памятников культуры и памятников археологии национального значения.

"В результате этого территориальной громаде Киева причинен ущерб на общую сумму более 190 млн грн", - говорится в сообщении.

Экс-чиновника ГАСК подозревают в содействии строительству &quot;вертолетной площадки Януковича&quot;

Отметим, Генеральная прокуратура с 2014 года расследует дело о злоупотреблении служебным положением, растрате бюджетных средств, злоупотреблении властью в отношении владельца "Паркового" - ООО "Амадеус Ко". Владельца связывают с экс-президентом Украины Виктором Януковичем. 

Напомним, ранее сообщалось, что "вертолетную площадку Януковича" передали киевскому коммунальному предприятию.

Отметим, в октябре 2017 года журналисты программы "Схемы" заявили, что "вертолетную площадку" Януковича продолжает контролировать его окружение.

Также РБК-Украина писало, что принятую в управление вертолетную площадку конгрессно-выставочного центра "Парковый" могут использовать для санитарной авиации.

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Новости Украины строительствовертолетЯнукович
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