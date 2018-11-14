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Екс-чиновника ДАБК підозрюють у сприянні будівництву "вертолітного майданчика Януковича"

Новини » Політика    14.11.2018 - 15:20
Екс-чиновника ДАБК підозрюють у сприянні будівництву "вертолітного майданчика Януковича"
Фото: "вертолітний майданчик Януковича" (tOrange.biz)

У результаті протиправних дій територіальній громаді завдано збитків на суму понад 190 млн грн

Колишньому начальнику інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю в Києві повідомлено про підозру у неприйнятті заходів по зупинці самовільного будівництва на Парковій дорозі у столиці (так званий "вертолітний майданчик Януковича") і незаконній видачі документів на будівельні роботи. Про це заявила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Сарган.

За її словами, колишньому начальнику інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Києві повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Вона підкреслила, що в результаті протиправних дій чиновника в інтересах осіб з найближчого оточення президента-втікача Віктора Януковича (йдеться про неприйняття заходів по зупинці самовільного будівництва на Парковій дорозі в Києві, незаконній видачі дозвільних документів на виконання підготовчих і будівельних робіт ТОВ "Амадеус Ко") сталося часткове знищення пам'яток культури та пам'яток археології національного значення.

"В результаті цього територіальної громади Києва завдано збитків на загальну суму понад 190 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Екс-чиновника ДАБК підозрюють у сприянні будівництву &quot;вертолітного майданчика Януковича&quot;

Зазначимо, Генеральна прокуратура з 2014 року розслідує справу про зловживання службовим становищем, розкрадання бюджетних коштів, зловживання владою стосовно власника "Паркового" - ТОВ "Амадеус Ко". Власника пов'язують з екс-президентом України Віктором Януковичем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "вертолітний майданчик Януковича" передали київському комунальному підприємству.

Зазначимо, в жовтні 2017 року журналісти програми "Схеми" заявили, що "вертолітний майданчик Януковича продовжує контролювати його оточення.

Також РБК-Україна писало, що прийняту в управління вертолітний майданчик конгрессно-виставкового центру "Парковий" можуть використовувати для санітарної авіації.

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Новини України строительствовертолетЯнукович
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