ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Экс-чиновник Генпрокуратуры подозревается в злоупотреблениях на 1,8 млн гривен

Пятница 18 сентября 2020 19:25
Экс-чиновник Генпрокуратуры подозревается в злоупотреблениях на 1,8 млн гривен
Фото: НАБУ (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 18 сентября, правоохранители сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением бывшему должностному лицу Генеральной прокуратуры Украины. Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью).

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как сообщается, бывший начальник одного из отделов Управления материально-технического обеспечения ГПУ в течение 2015 года заключил ряд договоров с частными компаниями на якобы проведение ремонтных работ в помещениях ведомства. В итоге работы не выполнили, зато ГПУ перечислила компаниям 1,8 млн гривен.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила хищения государственных средств во время ремонта дорог в Донецкой и Кировоградской областях.

Также РБК-Украина сообщало, что бывшего директора оборонного предприятия подозревают в растрате 5 млн гривен.

Кроме того, чиновников "Укрзализныци" разоблачили в хищении 60 млн гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество НАБУ
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь