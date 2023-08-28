ua en ru
Пн, 28 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Екс-чемпіон світу з боксу відсвяткував гол "Манчестер Сіті" на спині Холанда: відео

Шеффілд, Понеділок 28 серпня 2023 11:41
UA EN RU
Екс-чемпіон світу з боксу відсвяткував гол "Манчестер Сіті" на спині Холанда: відео Фото: Террі Фленаган із чемпіонським поясом (watch.boxnation.com)
Автор: Антон Федорців

Колишній володар чемпіонського пояса за версією WBO у легкій вазі Террі Фленаган приєднався до святкувань забитого "Манчестер Сіті" м'яча прямісінько на полі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IFL TV.

"Містяни" напередодні провели непростий поєдинок 3-го туру чемпіонату Англії проти "Шеффілд Юнайтед" на виїзді. Бомбардир манкуніанців Ерлінг Холанд відкрив рахунок на 63-й хвилині.

Норвежець розписався у воротах, за якими розташувалися вболівальники "Манчестер Сіті". Один із них подолав огорожу та заслін стюартів і вистрибнув на плечі автору забитого м'яча. Емоційний фанат "містян" виявився зіркою – відомим британським боксером Террі Фленаганом.

Зрештою, "Сіті" довів матч до перемоги. Після того, як "клинки" зрівняли рахунок на 85-й хвилині зусиллями Богла, переможний гол оформив Родрі. "Містяни" набрали 9 очок і без втрат ідуть лідером Прем'єр-ліги.

Хто такий Террі Фленаган

Уродженець Манчестера, колишній боксер напівлегкої, легкої та напівсередньої ваги. Професіональна кар'єра тривала 10 років.

На профі-ринг потрапив у 2009-му. Через шість років дійшов до кар'єрної вершини, завоювавши вакантний титул чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської організації у легкій вазі. Утримав чемпіонський пояс упродовж двох років, допоки не вирішив перейти в першу напівсередню вагу.

У 2018 році програв два поєдинки в новій категорії американцям. У двобої з Гукером за вакантний титул WBO та проти Прогрейса за пояс WBC Diamond поступився за рішеннями суддів. Провів ще кілька другорядних поєдинків і завершив виступи.

Епізод із Холандом і Фленаганом із 02:59

До слова, тренер "Сіті" Гвардіола переніс операцію через проблеми зі спиною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Манчестер Сити Бокс Чемпіонат Англії
NEWS
Нічна атака РФ: є руйнування в Кривому Розі та Полтавській області
Нічна атака РФ: є руйнування в Кривому Розі та Полтавській області
DAILY
Довіряй, але перевіряй. На яких умовах Захід готовий давати Україні гроші
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Довіряй, але перевіряй. На яких умовах Захід готовий давати Україні гроші