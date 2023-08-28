Екс-чемпіон світу з боксу відсвяткував гол "Манчестер Сіті" на спині Холанда: відео

Колишній володар чемпіонського пояса за версією WBO у легкій вазі Террі Фленаган приєднався до святкувань забитого "Манчестер Сіті" м'яча прямісінько на полі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IFL TV .

"Містяни" напередодні провели непростий поєдинок 3-го туру чемпіонату Англії проти "Шеффілд Юнайтед" на виїзді. Бомбардир манкуніанців Ерлінг Холанд відкрив рахунок на 63-й хвилині.

Норвежець розписався у воротах, за якими розташувалися вболівальники "Манчестер Сіті". Один із них подолав огорожу та заслін стюартів і вистрибнув на плечі автору забитого м'яча. Емоційний фанат "містян" виявився зіркою – відомим британським боксером Террі Фленаганом.

Зрештою, "Сіті" довів матч до перемоги. Після того, як "клинки" зрівняли рахунок на 85-й хвилині зусиллями Богла, переможний гол оформив Родрі. "Містяни" набрали 9 очок і без втрат ідуть лідером Прем'єр-ліги.

Хто такий Террі Фленаган

Уродженець Манчестера, колишній боксер напівлегкої, легкої та напівсередньої ваги. Професіональна кар'єра тривала 10 років.

На профі-ринг потрапив у 2009-му. Через шість років дійшов до кар'єрної вершини, завоювавши вакантний титул чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської організації у легкій вазі. Утримав чемпіонський пояс упродовж двох років, допоки не вирішив перейти в першу напівсередню вагу.

У 2018 році програв два поєдинки в новій категорії американцям. У двобої з Гукером за вакантний титул WBO та проти Прогрейса за пояс WBC Diamond поступився за рішеннями суддів. Провів ще кілька другорядних поєдинків і завершив виступи.

Епізод із Холандом і Фленаганом із 02:59