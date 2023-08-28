Экс-чемпион мира по боксу отметил гол "Манчестер Сити" на спине Холанда: видео

Бывший обладатель чемпионского пояса по версии WBO в легком весе Терри Флэнаган присоединился к празднованию забитого "Манчестер Сити" мяч прямо на поле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IFL TV .

"Горожане" накануне провели непростой поединок 3-го тура чемпионата Англии против "Шеффилд Юнайтед" на выезде. Бомбардир манкунианцев Эрлинг Холанд открыл счет на 63-й минуте.

Норвежец расписался в воротах, за которыми расположились болельщики "Манчестер Сити". Один из них преодолел заграждение и заслон стюартов и выпрыгнул на плечи автору забитого мяча. Эмоциональный фанат "горожан" оказался звездой – известным британским боксером Терри Флэнаганом.

В конце концов "Сити" довел матч до победы. После того, как "клинки" сравняли счет на 85-й минуте усилиями Богла, победный гол оформил Родри. "Горожане" набрали 9 очков и без потерь идут лидером Премьер-лиги.

Кто такой Терри Флэнаган

Уроженец Манчестера, бывший боксер полулегкого, легкого и полусреднего веса. Профессиональная карьера длилась 10 лет.

На профи-ринг попал в 2009-м. Шесть лет спустя дошел до карьерной вершины, завоевав вакантный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации в легком весе. Удержывал чемпионский пояс в течение двух лет, пока не решил перейти в первый полусредний вес.

В 2018 году проиграл два поединка в новой категории американцам. В бою против Хукера за вакантный титул WBO и против Прогрейса за пояс WBC Diamond уступил по решениям судей. Провел еще несколько второстепенных поединков и завершил выступления.

Эпизод с Холандом и Флэнаганом с 02:59