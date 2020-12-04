Экс-"беркутовец" после выхода из СИЗО восстановился в должности. Он еще под следствием

Харьковский окружной административный суд восстановил в должности бывшего "беркутовца", который находился под следствием по делу Майдана, но был отпущен из СИЗО по так называемому "закону Савченко". Речь идет о командире роты "Беркута" Викторе Шаповалове.

Соответствующее решение опубликовано в Едином реестре.

Сообщается, что он через суд требовал от МВД и Национальной полиции признать незаконными и отменить приказ об увольнении, восстановиться в должности и взыскать средний заработок за время вынужденного прогула.

Решением суда отменен приказ о его увольнении с должности командира оперативной роты № 2 батальона милиции общественной безопасности особого назначения ГУ МВД в Харьковской области.

Кроме того, с МВД в его пользу взыскали средний заработок за время вынужденного прогула в размере 11 297 гривен.

Напомним, в прошлом году РБК-Украина писало, что бывшим командиром харьковской роты "Беркута", который проходил по делу Майдана, был Виктор Шаповалов.

Он находился под арестом с 2015 года, а в ноябре 2019 года вышел из СИЗО по "закону Савченко" (день пребывания в СИЗО засчитывался за два). По нему срок содержания под стражей Шаповалова составил 9 лет из 10 максимально предусмотренных предъявленным ему обвинением.

Бывший правоохранитель обвиняется в превышении власти в отношении активистов Майдана. Он еще находится под следствием и не оправдан.

Отметим, ранее суд объявил в международный розыск бывших бойцов спецподразделения "Беркут" Павла Аброськина, Сергея Зинченко и Олега Янишевского. Их передали ОРДЛО в рамках прошлогоднего обмена пленными.