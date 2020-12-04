Екс-"беркутівець" після виходу з СІЗО поновився на посаді. Він ще під слідством

Харківський окружний адміністративний суд поновився на посаді колишнього "беркутівця", який перебував під слідством у справі Майдану, але був звільнений з СІЗО за так званим "законом Савченко". Мова йде про командира роти "Беркута" Віктора Шаповалова.

Відповідне рішення опубліковано в Єдиному реєстрі.

Повідомляється, що він через суд вимагав від МВС та Національної поліції визнати незаконними та скасувати наказ про звільнення, поновитися на посаді та стягнути середній заробіток за час вимушеного прогулу.

Рішенням суду скасовано наказ про його звільнення з посади командира оперативної роти № 2 батальйону міліції громадської безпеки особливого призначення ГУ МВС в Харківській області.

Крім того, з МВС в його користь стягнуто середній заробіток за час вимушеного прогулу в розмірі 11 297 гривень.

Нагадаємо, минулого року РБК-Україна писало, що колишнім командиром харківської роти "Беркута", який проходив у справі Майдану, був Віктор Шаповалов.

Він перебував під арештом з 2015 року, а в листопаді 2019 року вийшов з СІЗО за "законом Савченко" (день перебування в СІЗО зараховувався за два). По ньому термін тримання під вартою Шаповалова склав 9 років з 10 максимально передбачених пред'явленим йому обвинуваченням.

Колишній правоохоронець звинувачувався в перевищенні влади щодо активістів Майдану. Він ще перебуває під слідством і не виправданий.

Зазначимо, раніше суд оголосив у міжнародний розшук колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут" Павла Аброськіна, Сергія Зінченка і Олега Янишевського. Їх передали ОРДЛО в рамках торішнього обміну полоненими.