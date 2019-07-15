Екс-арбітр УПЛ отримав призначення на матч чемпіонату Росії

Фото: Анатолий Жабченко (cfu2015.com)

Він почне роботу з матчу Другої ліги

Колишній арбітр УПЛ і арбітр ФІФА Анатолій Жабченко почне роботу в Росії з матчу другого дивізіону. Про це повідомляє Спорт-Експрес.

Його призначили на гру " "Машук-КМВ" - "Дружба", яка пройде 16 липня.

Зазначається, що Жабченко, який представляє тепер місто Краснодар, отримав право працювати в чемпіонаті РФ. В кінці червня він був включений в список суддів, допущених до обслуговування поєдинків. Протягом останніх двох років він працював тільки на іграх змагань, що проходили в анексованому Криму.

Статус арбітра ФІФА Жабченко отримав в 2013 році, після чого в якості головного рефері працював на матчах Ліги чемпіонів і Ліги Європи УЄФА, проводив зустрічі кваліфікаційних раундів чемпіонату світу, юнацького та молодіжного чемпіонатів Європи, юнацької ліги УЄФА.

Починаючи з 2010 року Анатолій Жабченко регулярно судив поєдинки Прем'єр-ліги і Кубка України, але у вересні 2017 року прийняв рішення повернутися в Крим.

Нагадаємо, Комітет арбітрів Федерації футболу України (ФФУ) припинив співпрацю з Анатолієм Жабченко.

Жабченко і ще одного рефері Юрія Вакса звинувачували в тому, що вони отримали російське громадянство і постійно незаконно перетинали кордон України. Вакс також завершив кар'єру в українському футболі і судить матчі "чемпіонату Криму".