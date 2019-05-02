Экс-агент ЦРУ признался в работе на разведку Китая

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джерри Ли признал свою вину в обвинениях по сговору с целью передачи секретной информации Китаю. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сообщается, что уроженец Гонконга Ли, который проработал в ЦРУ 13 лет, покинул разведку в 2007 году и вернулся на родину, где пытался заниматься бизнесом. В 2010 году к нему пришли сотрудники разведки Китая и предложили передать им секретную информацию, к которой он имел доступ работая в ЦРУ, за 100 тыс. долларов США, а также предлагали "заботиться о нем всю жизнь".

В мае 2010 года он подготовил документ, в котором содержалась информация о назначения в системе ЦРУ, места и сроки проведения секретных операций. Все это он разместил в файле на флеш-носителе.

Когда в 2012 году Ли был на Гавайях, у него в гостиничном номере ФБР обнаружили документы, связанные с секретной информацией, а также флеш-карту, где был извлечен документ.

В ЦРУ предполагают, что Ли несет ответственность за раскрытие агентурной сети ЦРУ в Китае, где среди некоторых сотрудничавших людей из управлением были убиты.

Ранее РБК-Украина сообщало, что ЦРУ заявило, что Huawei спонсируется китайскими спецслужбами. По информации ЦРУ, китайскому гиганту Huawei предоставляет финансирование разведка и армия КНР, а также Комиссия с нацбезопасности Китая.