Екс-агент ЦРУ зізнався в роботі на розвідку Китаю

Колишній співробітник Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Джеррі Лі визнав свою провину у звинуваченнях за змовою з метою передачі секретної інформації Китаю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Повідомляється, що уродженець Гонконгу, який пропрацював в ЦРУ 13 років, залишив розвідку в 2007 році і повернувся на батьківщину, де намагався займатися бізнесом. У 2010 році до нього прийшли співробітники розвідки Китаю і запропонували передати їм секретну інформацію, до якої він мав доступ працюючи в ЦРУ, за 100 тис. доларів США, а також пропонували "піклуватися про нього все життя".

У травні 2010 року він підготував документ, в якому містилася інформація про призначення в системі ЦРУ, місця і терміни проведення секретних операцій. Все це він розмістив у файлі на флеш-носії.

Коли в 2012 році Лі був на Гаваях, у нього в готельному номері ФБР виявили документи пов'язані з таємною інформацією, а також флеш-карту, де був витягнутий документ.

В ЦРУ припускають, що Лі несе відповідальність за розкриття агентурної мережі ЦРУ в Китаї, де серед деяких співпрацювючих людей з управлінням були вбиті.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ЦРУ заявив, що Huawei спонсорується китайськими спецслужбами. За інформацією ЦРУ, китайському гігантові Huawei надає фінансування розвідка і армія КНР, а також Комісія з нацбезпеки Китаю.