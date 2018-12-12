Екс-адвоката Трампа засудили до трьох років в'язниці

Фото: Майкл Коен (gettyimages.com)

Його звинувачують у порушенні правил фінансування виборчої кампанії

Суд засудив колишнього адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коена до трьох років тюремного ув'язнення за порушення правил фінансування виборчої кампанії. Про этмо повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

В суді Коен звинуватив Трампа в тому, що він змусив його "йти по шляху тьми" і "покривати його, коли він прокручував свої брудні справи".

Раніше адвокат заявляв, що бере на себе всю відповідальність за злочини, включаючи фінансові порушення та помилкові показання Конгресу США.

Він є першим членом оточення Трампа, який був поміщений у в'язницю за запитом спеціального адвоката про ймовірне втручання Росії у вибори 2016 року.

Нагадаємо, якщо буде доведено, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп доручив своєму юристу заплатити колишній моделі Playboy за мовчання про їхні стосунки, це може вважатися порушенням правил фінансування передвиборної кампанії і стати підставою для імпічменту.

Влітку цього року був оприлюднений запис, на якому Трамп за два місяці до президентських виборів 2016 року обговорює зі своїм колишнім юристом Коеном потенційний платіж колишній моделі Playboy Карен Макдугал, яка нібито мала зв'язок з президентом США.