Экс-адвоката Трампа подозревают в незаконном получении кредитов на 20 млн долларов

Федеральные власти США начали расследование против бывшего адвоката Трампа

В США против бывшего адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна начали расследование в связи с банковским мошенничеством с кредитами на 20 миллионов долларов. Об этом сообщает The New York Times.

Как сообщается, расследование находится на финальной стадии, прокуроры могут выдвинуть Коэну обвинения до конца августа.

Отметим, Коэн работал в Trump Organization более десяти лет, а после победы Трампа на выборах называл себя его личным адвокатом. NYT называет его одним из самых лояльных помощников Трампа. Он перестал работать на американского президента в мае 2018 года.

Так, Коэн получил кредиты от двух нью-йоркских организаций, Sterling National Bank и Melrose Credit Union, которые занимаются обслуживанием таксомоторного бизнеса. По словам источников NYT, прокуроры пытаются выяснить, исказил ли Коэн стоимость своих активов для получения кредитов на такую сумму. Также они расследует то, как он переводил доходы полученные от таксомоторного бизнеса, и сообщал ли он об этом Налоговому управлению США.

Напомним, ранее сообщалось, что Майкл Коэн готов свидетельствовать против Трампа спецпрокурору Роберту Мюллеру.