Екс-адвоката Трампа підозрюють в незаконному отриманні кредитів на 20 млн доларів

Федеральна влада США почала розслідування проти колишнього адвоката Трампа

У США проти колишнього адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коена почали розслідування у зв'язку з банківським шахрайством з кредитами на 20 мільйонів доларів. Про це повідомляє The New York Times.

Як повідомляється, розслідування перебуває на фінальній стадії, прокурори можуть висунути Коену звинувачення до кінця серпня.

Зазначимо, Коен працював в Trump Organization більше десяти років, а після перемоги Трампа на виборах називав себе його особистим адвокатом. NYT називає його одним з найбільш лояльних помічників Трампа. Він перестав працювати на американського президента в травні 2018 року.

Так, Коен отримав кредити від двох нью-йоркських організацій, Sterling National Bank і Melrose Credit Union, які займаються обслуговуванням таксомоторного бізнесу. За словами джерел NYT, прокурори намагаються з'ясувати, чи змінив Коен вартість своїх активів для отримання кредитів на таку суму. Також вони розслідують те, як він переводив доходи отримані від таксомоторного бізнесу, і чи повідомляв він про це Податкове управління США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Майкл Коен готовий свідчити проти Трампа спецпрокурору Роберту Мюллеру.