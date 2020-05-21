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Экс-адвоката Трампа освободят из тюрьмы, - WSJ

Новости » Политика     21.05.2020 - 13:47
Экс-адвоката Трампа освободят из тюрьмы, - WSJ
Фото: Майкл Коэн (flickr.com/iowapolitics)

Коэн покинет тюрьму 21 мая

Бывшего адвоката президента США Майкла Коэна освободят из тюрьмы и переведут под домашний арест из-за распространения коронавирусной инфекции. Он покинет тюрьму 21 мая

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Источники издания сообщают, что Коэн покинет тюрьму 21 мая и, ожидается, что он будет находиться под домашним арестом до конца своего трехлетнего срока. Юрист входит в 2,9 тыс. федеральных заключенных, в отношении которых было принято решение о переводе из тюрьмы из-за высокого риска заражения вирусом и низкой вероятности повторного совершения преступлений.

Напомним, 6 мая 2019 года Коэн отправился отбывать трехлетний тюремный срок за преступления, связанные с банковским и налоговым мошенничеством. Коэн засвидетельствовал, что Трамп руководил переговорами в Москве на протяжении всей кампании 2016 года и лгал об этом.

Также Майкл Коэн заявил, что тот знал обо всем, что делалось в компании Trump Organization, в том числе о противозаконности выплаты отступных женщинам за молчание. В ответ Трамп заявил, что Коэн пошел на сделку со следствием, чтобы получить меньший тюремный срок и поставить президента в неудобное положение.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Дональд Трамп
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