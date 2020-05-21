ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Екс-адвоката Трампа звільнять з в'язниці, - WSJ

Новини » Політика     21.05.2020 - 13:47
Екс-адвоката Трампа звільнять з в'язниці, - WSJ
Фото: Майкл Коен (flickr.com/iowapolitics)

Коен покине в'язницю 21 травня

Колишнього адвоката президента США Майкла Коена звільнять з в'язниці і переведуть під домашній арешт через поширення коронавірусної інфекції. Він покине тюрму 21 травня

Про це повідомила газета The Wall Street Journal з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією.

Джерела видання повідомляють, що Коен покине в'язницю 21 травня і, очікується, що він буде перебувати під домашнім арештом до кінця свого трирічного терміну. Юрист входить в 2,9 тис. федеральних ув'язнених, щодо яких було прийнято рішення про переведення з в'язниці через високий ризик зараження вірусом і низьку ймовірності повторного вчинення злочинів.

Нагадаємо, 6 травня 2019 року Коен відправився відбувати трирічний тюремний термін за злочини, пов'язані з банківським і податковим шахрайством. Коен засвідчив, що Трамп керував переговорами в Москві впродовж всієї кампанії 2016 року і брехав про це.

Також Майкл Коен заявив, що той знав про все, що робилося в компанії Trump Organization, в тому числі про протизаконність виплати відступних жінкам за мовчання. У відповідь Трамп заявив, що Коен пішов на угоду зі слідством, щоб отримати менший тюремний термін і поставити президента в незручне становище.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Дональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся