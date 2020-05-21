Екс-адвоката Трампа звільнять з в'язниці, - WSJ

Фото: Майкл Коен (flickr.com/iowapolitics)

Коен покине в'язницю 21 травня

Колишнього адвоката президента США Майкла Коена звільнять з в'язниці і переведуть під домашній арешт через поширення коронавірусної інфекції. Він покине тюрму 21 травня

Про це повідомила газета The Wall Street Journal з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією.

Джерела видання повідомляють, що Коен покине в'язницю 21 травня і, очікується, що він буде перебувати під домашнім арештом до кінця свого трирічного терміну. Юрист входить в 2,9 тис. федеральних ув'язнених, щодо яких було прийнято рішення про переведення з в'язниці через високий ризик зараження вірусом і низьку ймовірності повторного вчинення злочинів.

Нагадаємо, 6 травня 2019 року Коен відправився відбувати трирічний тюремний термін за злочини, пов'язані з банківським і податковим шахрайством. Коен засвідчив, що Трамп керував переговорами в Москві впродовж всієї кампанії 2016 року і брехав про це.

Також Майкл Коен заявив, що той знав про все, що робилося в компанії Trump Organization, в тому числі про протизаконність виплати відступних жінкам за мовчання. У відповідь Трамп заявив, що Коен пішов на угоду зі слідством, щоб отримати менший тюремний термін і поставити президента в незручне становище.

Автор: Анастасия Рокитна