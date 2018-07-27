Екс-адвокат Трампа готовий свідчити проти нього спецпрокурору Мюллеру, - CNN

За словами Коена, Трамп знав про зустріч свого сина, зятя та голови кампанії з представниками РФ за кілька місяців до виборів

Колишній особистий юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коен готовий свідчити проти нього спецпрокурору Роберту Мюллеру, який займається розслідуванням ймовірного втручання Росії у президентські вибори США восени 2016 року. Про це повідомляє CNN, посилаючись на власні джерела.

Екс-адвокат заявив, що Трамп знав про зустріч свого сина, зятя та голови президентської кампанії з представниками РФ за кілька місяців до виборів у червні 2016-го року.

Видання зазначає, що, співпрацюючи зі слідством, Коен сподівається полегшити власне становище, оскільки сам перебуває під федеральним слідством у зв’язку з розслідуванням Мюллера.

CNN зазначає, що у екс-адвоката американського президента немає при цьому речових доказів, які б могли підтвердити його слова.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, глава компанії Facebook Марк Цукерберг спростував заяву президента Трампа у Гельсінкі (Фінляндія) про відсутність доказів того, що РФ використовувала соцмережі для втручання у президентські вибори США в 2016 році.

Зазначимо, що сам Трамп заявив про те, що Росія може втрутитися у наступні президентські вибори, щоб не допустити його переобрання на другий термін.