Екосистема турботи про ментальне здоров’я. Що обговорювали на конференції проєкту "Повернення"

Синергія держави та бізнесу: нова модель ментального відновлення

Ключовою темою стала синергія. Засновник проєкту, бізнесмен та філантроп Віктор Пінчук наголосив, що "Повернення" - це потужний елемент загальнонаціональної системи, який базується на найкращих світових стандартах.

"Екосистема ментального здоров’я в Україні сьогодні розбудовується на різних рівнях. За ініціативою першої леді Олени Зеленської держава почала формувати цю систему й послідовно рухається в цьому напрямку", - зазначив він.

На думку філантропа, проєкт є одним із найбільш відчутних компонентів цієї системи вже зараз. Це сучасні центри психологічного відновлення, що створюються "на рівні найкращих світових прикладів і стандартів".

"Ми вивчали провідний міжнародний досвід і адаптуємо його до українського контексту", - підкреслив засновник проєкту.

У межах блоку відкриття зі спеціальним зверненням виступила перша леді України та ініціаторка Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?" Олена Зеленська. Вона підкреслила роль приватної ініціативи у загальнодержавному контексті.

"Ця приватна ініціатива, як пазл, ідеально підсилила й доповнила державну Всеукраїнську програму ментального здоров’я, у межах якої робимо все, щоб наблизити психологічну допомогу до кожного українця: створюємо центри життєстійкості, навчаємо психологічній допомозі всіх, хто працює з людьми", - зазначила вона.

Також перша леді розповіла про практичну інтеграцію проєкту в загальну систему відновлення країни.

"Повернення" органічно вписалося в маршрути підтримки, у Дні спільнодії, у путівники ментального здоров’я та взагалі в усю систему відновлення, яку будує Україна. Знаю з досвіду, бо вже побувала в кількох осередках, зокрема в Хмельницькому, у Дніпрі. Побачила, як ця синергія діє, як регіони й заклади пишаються, що мають таку співпрацю", - додала Зеленська.

Ментальна стійкість як частина національної оборони

Під час відкриття заходу до учасників звернулися очільники профільних міністерств та відомств. Виступаючі наголосили, що ментальне здоров’я є невід’ємною частиною стійкості суспільства та ключовою умовою відновлення країни.

Заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Верещук підкреслила стратегічне значення ментальної витривалості.

"Саме фахівці, які працюють у сфері ментального здоров’я, допомагають військовим, ветеранам, їхнім сім’ям і цивільним українцям відновлювати внутрішні сили, віру в себе, у майбутнє та в життя. І це не просто допомога - це питання духовної стійкості нації. Бо у війні перемагає та нація, яка здатна вистояти ментально", - сказаза вона.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко звернувся до фахівців, які щодня працюють із захисниками та їхніми родинами, назвавши їх "опорою" системи.

"Щоб ті, хто сьогодні захищає нас на передовій, повернувшись, могли отримати плече підтримки. Хотів би подякувати всім, хто створював центри ментального здоров’я, хто прийшов у них працювати, хто зрозумів необхідність допомогти державі вибудувати стандарти, на які сьогодні рівняються", - наголосив він.

Про важливість переходу від окремих ініціатив до єдиного державного підходу говорив заступник міністерки у справах ветеранів Руслан Приходько. Він зазначив, що проєкт "Повернення" вже став прикладом того, як має функціонувати сучасна екосистема турботи.

"Сьогодні ми говоримо не просто про окремі ініціативи чи проєкти - ми говоримо про формування в Україні цілісної екосистеми турботи про ветеранів, військовослужбовців та їхні родини. І в цьому контексті надзвичайно важливо, що такі ініціативи вже демонструють, як може виглядати сучасна, доступна й ефективна система підтримки", - підсумув Приходько.

Заступниця Міністра соціальної політики Інна Солодка наголосила, що ефективність системи ментального здоров’я залежить від того, чи отримує людина підтримку на рівні громади. Вона акцентувала на важливості партнерства між медичними центрами та Центрами життєстійкості.

"Жодна система ментального здоров’я не працює ефективно, якщо людина після складного досвіду залишається сам на сам зі своїми проблемами. Саме тому ми реалізуємо флагманський проект, який передбачає створення Центрів життєстійкості як просторів щоденної підтримки в громадах. Сьогодні це вже 286 центрів по всій країні, де люди можуть отримати першу психологічну допомогу, соціальний супровід, підтримку фахівців і спільноти", - зазначила вона.

Керівниця Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?" Оксана Збітнєва назвала ментальне здоров’я питанням щоденної стійкості та збереження людського капіталу України. На її думку, війна зробила цю тему пріоритетною на державному рівні.

"І ментальне здоров'я для українців - це про пошук власних точок опори. Хронічне виснаження і стрес проявляються в повсякденному житті зниженням концентрації та уваги. Це впливає на те, як ми працюємо, як виконуємо складні й прості завдання... Тому ми всією країною будемо вчитися справлятися з тим, що з нами відбувається. І це - про ментальне здоров'я сьогодні й набагато років вперед. Йдеться про відновлення найціннішого, що є в нашій країні, - людського капіталу", - сказала Збітнєва.

Фінансування та клінічна експертиза: від бюджетів до реальних кейсів

Окрему увагу на конференції приділили ролі державної політики та міжсекторальному партнерству. Державна секретарка МВС України Інна Ящук наголосила, що в умовах війни турбота про психологічний стан громадян є частиною оборони країни.

"Ментальне здоровʼя - це про здатність суспільства жити, довіряти, єднатися й перемагати. Це надзвичайно важливо в період повномасштабного вторгнення. У центрі державної політики зараз, як ніколи, людина та її гідність мають бути центральною історією... Сьогодні захищати нашу державу означає також берегти внутрішню силу людей", - зазначила вона.

Керівниця проєкту "Повернення" Світлана Гриценко, яка нещодавно отримала почесний орден "За заслуги" III ступеня, пояснила, чому назва конференції - "Екосистема турботи" - відображає фундаментальний підхід мережі. За її словами, допомога має бути системною, а не разовою.

"Ментальне відновлення не починається й не завершується одним зверненням по допомогу. Воно потребує системності: доступних центрів, підготовлених фахівців, сучасних знань, підтримки близьких і суспільства. Турбота має бути не випадковою, а послідовною - такою, на яку людина може спиратися в найскладніші моменти", - підкреслила Гриценко.

Клінічна програма конференції була зосереджена на глибокому аналізі наслідків війни. Фахівці детально розібрали теми постстресового нейрокогнітивного дефіциту, нейроанатомії психічної травми, ПТСР та комплексної реабілітації після полону.

Практичні секції охопили широкий спектр допомоги: від першої психологічної підтримки до сексуальної реабілітації та роботи з родинами загиблих і зниклих безвісти.

Про важливість доступу до такої допомоги без стигми говорили самі ветерани. Зокрема, Дмитро Козацький наголосив, що головний виклик зараз - це поінформованість.

"Тема ментального здоров’я важлива для всіх українців, тому що всі ми, на жаль, травмовані внаслідок великої війни. Головне, щоб ветерани знали про цю можливість, користувалися нею, тому що є дуже багато і реабілітаційних центрів, і громадських організацій, які надають психологічну допомогу без стигматизації, анонімно, і це - дуже важливо", - зауважив він.

Держава, зі свого боку, забезпечує фінансове підґрунтя для надання цих послуг. Голова Національної служби здоров’я України Наталія Гусак навела конкретні дані щодо фінансування галузі у 2026 році.

"За Програмою медичних гарантій - напрям "Психіатрична допомога" - укладено 382 договори з надавачами медичних послуг на загальну суму 5 млрд 849 млн грн. З них: 5 млрд 149,5 млн грн спрямовано на стаціонарну психіатричну допомогу; 551,1 млн грн - на розвиток центрів ментального здоров’я та мобільних мультидисциплінарних команд; 148,4 млн грн - на лікування залежностей", - розповіла Наталія.

Окремим кейсом на конференції став проєкт Української асоціації футболу "Ліга дужих". Йдеться про ампфутбол як дієвий інструмент адаптації ветеранів, що допомагає їм не лише фізично, а й ментально повернутися до активного життя.

Спеціальна гостя заходу, співачка Тіна Кароль, поділилася власним досвідом плекання внутрішньої стійкості. Вона наголосила на важливості підтримки тих, хто щодня допомагає іншим долати шлях відновлення.

"Сильні не ті, хто не падає. Сильні - ті, хто навчився піднімати себе", - підкреслила артистка.

Завідувач одеського центру "Повернення", який відкрився у квітні цього року, Микита Архипов підсумував, що успіх екосистеми полягає у єдиних стандартах та професійній спільноті. На його думку, розвиток мережі - це передусім створення надійних маршрутів допомоги.

"Такі заходи - це про обмін досвідом і формування спільноти, яка працює за єдиними стандартами. Саме так розвивається екосистема турботи: через підготовлених фахівців та можливість для людини отримати якісну підтримку незалежно від міста перебування. У цьому й полягає сутність проєкту - створювати мережу, яка працює системно і послідовно", - резюмував Архипов.



Більше про проєкт "Повернення"

"Повернення" - всеукраїнська мережа центрів ментального здоров’я, яку Віктор та Олена Пінчуки заснували для підтримки захисників і захисниць України, ветеранів та членів їхніх родин, що зазнали психологічних наслідків війни, спричиненої російською агресією.

Станом на сьогодні 15 центрів мережі працюють у Вінниці, Дніпрі, Житомирі, Івано-Франківську, Києві, Кропивницькому, Луцьку, Одесі, Полтаві, Рівному, Тернополі, Ужгороді, Хмельницькому, Черкасах та Чернігові.

У них фахову безоплатну підтримку вже отримують понад 20 тис. військових, ветеранів і членів їхніх родин.