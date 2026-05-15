Экосистема заботы о ментальном здоровье. Что обсуждали на конференции проекта "Повернення"

Синергия государства и бизнеса: новая модель ментального восстановления

Ключевой темой стала синергия. Основатель проекта, бизнесмен и филантроп Виктор Пинчук отметил, что "Повернення" - это мощный элемент общенациональной системы, основанный на лучших мировых стандартах.

"Экосистема ментального здоровья в Украине сегодня развивается на разных уровнях. По инициативе первой леди Елены Зеленской государство начало формировать эту систему и последовательно движется в этом направлении", - отметил он.

По мнению филантропа, проект является одним из наиболее ощутимых компонентов этой системы уже сейчас. Это современные центры психологического восстановления, которые создаются "на уровне лучших мировых примеров и стандартов".

"Мы изучали ведущий международный опыт и адаптируем его к украинскому контексту", - подчеркнул основатель проекта.

В рамках блока открытия со специальным обращением выступила первая леди Украины и инициатор Всеукраинской программы ментального здоровья "Ти як?" Елена Зеленская. Она подчеркнула роль частной инициативы в общегосударственном контексте.

"Эта частная инициатива, как пазл, идеально усилила и дополнила государственную Всеукраинскую программу ментального здоровья, в рамках которой делаем все, чтобы приблизить психологическую помощь к каждому украинцу: создаем центры жизнестойкости, обучаем психологической помощи всех, кто работает с людьми", - отметила она.

Также первая леди рассказала о практической интеграции проекта в общую систему восстановления страны.

"Повернення" органично вписалось в маршруты поддержки, в Дни содействия, в путеводители ментального здоровья и вообще во всю систему восстановления, которую строит Украина. Знаю по опыту, потому что уже побывала в нескольких центрах, в частности в Хмельницком, в Днепре. Увидела, как эта синергия действует, как регионы и учреждения гордятся, что имеют такое сотрудничество", - добавила Зеленская.

Ментальная устойчивость как часть национальной обороны

Во время открытия мероприятия к участникам обратились руководители профильных министерств и ведомств. Выступающие отметили, что ментальное здоровье является неотъемлемой частью устойчивости общества и ключевым условием восстановления страны.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Верещук подчеркнула стратегическое значение ментальной выносливости.

"Именно специалисты, работающие в сфере ментального здоровья, помогают военным, ветеранам, их семьям и гражданским украинцам восстанавливать внутренние силы, веру в себя, в будущее и в жизнь. И это не просто помощь - это вопрос духовной устойчивости нации. Потому что в войне побеждает та нация, которая способна выстоять ментально", - сказала она.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обратился к специалистам, которые ежедневно работают с защитниками и их семьями, назвав их "опорой" системы.

"Чтобы те, кто сегодня защищает нас на передовой, вернувшись, могли получить плечо поддержки. Хотел бы поблагодарить всех, кто создавал центры ментального здоровья, кто пришел в них работать, кто понял необходимость помочь государству выстроить стандарты, на которые сегодня равняются", - подчеркнул он.

О важности перехода от отдельных инициатив к единому государственному подходу говорил заместитель министра по делам ветеранов Руслан Приходько. Он отметил, что проект "Повернення" уже стал примером того, как должна функционировать современная экосистема заботы.

"Сегодня мы говорим не просто об отдельных инициативах или проектах - мы говорим о формировании в Украине целостной экосистемы заботы о ветеранах, военнослужащих и их семьях. И в этом контексте чрезвычайно важно, что такие инициативы уже демонстрируют, как может выглядеть современная, доступная и эффективная система поддержки", - подытожил Приходько.

Заместитель Министра социальной политики Инна Солодкая отметила, что эффективность системы ментального здоровья зависит от того, получает ли человек поддержку на уровне громады. Она акцентировала на важности партнерства между медицинскими центрами и Центрами жизнестойкости.

"Ни одна система ментального здоровья не работает эффективно, если человек после сложного опыта остается один на один со своими проблемами. Именно поэтому мы реализуем флагманский проект, который предусматривает создание Центров жизнестойкости как пространств ежедневной поддержки в громадах. Сегодня это уже 286 центров по всей стране, где люди могут получить первую психологическую помощь, социальное сопровождение, поддержку специалистов и сообщества", - отметила она.

Руководитель Всеукраинской программы ментального здоровья "Ти як?" Оксана Збитнева назвала ментальное здоровье вопросом ежедневной устойчивости и сохранения человеческого капитала Украины. По ее мнению, война сделала эту тему приоритетной на государственном уровне.

"И ментальное здоровье для украинцев - это о поиске собственных точек опоры. Хроническое истощение и стресс проявляются в повседневной жизни снижением концентрации и внимания. Это влияет на то, как мы работаем, как выполняем сложные и простые задачи... Поэтому мы всей страной будем учиться справляться с тем, что с нами происходит. И это - о ментальном здоровье сегодня и на много лет вперед. Речь идет о восстановлении самого ценного, что есть в нашей стране, - человеческого капитала", - сказала Збитнева.

Финансирование и клиническая экспертиза: от бюджетов до реальных кейсов

Особое внимание на конференции уделили роли государственной политики и межсекторальному партнерству. Государственный секретарь МВД Украины Инна Ящук отметила, что в условиях войны забота о психологическом состоянии граждан является частью обороны страны.

"Ментальное здоровье - это о способности общества жить, доверять, объединяться и побеждать. Это чрезвычайно важно в период полномасштабного вторжения. В центре государственной политики сейчас, как никогда, человек и его достоинство должны быть центральной историей Сегодня защищать наше государство означает также беречь внутреннюю силу людей", - отметила она.

Руководитель проекта "Повернення" Светлана Гриценко, которая недавно получила почетный орден "За заслуги" III степени, объяснила, почему название конференции - "Экосистема заботы" - отражает фундаментальный подход сети. По ее словам, помощь должна быть системной, а не разовой.

"Ментальное восстановление не начинается и не завершается одним обращением за помощью. Оно требует системности: доступных центров, подготовленных специалистов, современных знаний, поддержки близких и общества. Забота должна быть не случайной, а последовательной - такой, на которую человек может опираться в самые сложные моменты", - подчеркнула Гриценко.

Клиническая программа конференции была сосредоточена на глубоком анализе последствий войны. Специалисты детально разобрали темы постстрессового нейрокогнитивного дефицита, нейроанатомии психической травмы, ПТСР и комплексной реабилитации после плена.

Практические секции охватили широкий спектр помощи: от первой психологической поддержки до сексуальной реабилитации и работы с семьями погибших и пропавших без вести.

О важности доступа к такой помощи без стигмы говорили сами ветераны. В частности, Дмитрий Казацкий подчеркнул, что главный вызов сейчас - это осведомленность.

"Тема ментального здоровья важна для всех украинцев, потому что все мы, к сожалению, травмированы в результате большой войны. Главное, чтобы ветераны знали об этой возможности, пользовались ею, потому что есть очень много и реабилитационных центров, и общественных организаций, которые оказывают психологическую помощь без стигматизации, анонимно, и это - очень важно", - отметил он.

Государство, со своей стороны, обеспечивает финансовую основу для предоставления этих услуг. Председатель Национальной службы здоровья Украины Наталья Гусак привела конкретные данные по финансированию отрасли в 2026 году.

"По Программе медицинских гарантий - направление "Психиатрическая помощь" - заключено 382 договора с поставщиками медицинских услуг на общую сумму 5 млрд 849 млн грн. Из них: 5 млрд 149,5 млн грн направлено на стационарную психиатрическую помощь; 551,1 млн грн - на развитие центров ментального здоровья и мобильных мультидисциплинарных команд; 148,4 млн грн - на лечение зависимостей", - рассказала Наталья.

Отдельным кейсом на конференции стал проект Украинской ассоциации футбола "Лига сильных". Речь идет об ампфутболе как действенном инструменте адаптации ветеранов, который помогает им не только физически, но и ментально вернуться к активной жизни.

Специальная гостья мероприятия, певица Тина Кароль, поделилась собственным опытом воспитания внутренней стойкости. Она подчеркнула важность поддержки тех, кто ежедневно помогает другим преодолевать путь восстановления.

"Сильные не те, кто не падает. Сильные - те, кто научился поднимать себя", - подчеркнула артистка.

Заведующий одесским центром "Повернення", который открылся в апреле этого года, Никита Архипов подытожил, что успех экосистемы заключается в единых стандартах и профессиональном сообществе. По его мнению, развитие сети - это прежде всего создание надежных маршрутов помощи.

"Такие мероприятия - это об обмене опытом и формировании сообщества, которое работает по единым стандартам. Именно так развивается экосистема заботы: через подготовленных специалистов и возможность для человека получить качественную поддержку независимо от города пребывания. В этом и заключается сущность проекта - создавать сеть, которая работает системно и последовательно", - резюмировал Архипов.



Больше о проекте "Повернення"

"Повернення" - всеукраинская сеть центров ментального здоровья, которую Виктор и Елена Пинчук основали для поддержки защитников и защитниц Украины, ветеранов и членов их семей, подвергшихся психологическим последствиям войны, вызванной российской агрессией.

На сегодняшний день 15 центров сети работают в Виннице, Днепре, Житомире, Ивано-Франковске, Киеве, Кропивницком, Луцке, Одессе, Полтаве, Ровно, Тернополе, Ужгороде, Хмельницком, Черкассах и Чернигове.

В них профессиональную бесплатную поддержку уже получают более 20 тыс. военных, ветеранов и членов их семей.