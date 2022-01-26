"Экополис ХТЗ" Ярославского открыл шоу-рум в Пекине

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение , размещенное на официальном сайте.

Как сообщают в "Экополис ХТЗ", этот бизнес-парк, который создала и развивает группа DCH Александра Ярославского, активно привлекает в бизнес-парк резидентов из разных стран мира. Здесь уже подписали ряд меморандумов с глобальными hi-tech компаниями, а в конце прошлого года был заключен контракт на строительство крупнейшего сортировочного хаба национального почтового оператора "Укрпошта".

Открытие представительства проекта в Пекине рассматривается как начальный этап совместной работы с инвестиционно-промышленной компанией Tus-Holdings, с помощью которой планируется привлечь как международных резидентов, так и дополнительные инвестиции. Tus-Holdings осуществляет управление десятками аналогичных деловых экосистем и производственно-исследовательских платформ в разных странах мира, контролируя акции около 800 листингованных на биржах компаний с совокупными активами свыше 33 млрд долларов.

Участники рабочей встречи, состоявшейся во время открытия шоу-рума детально проработали дорожную карту в рамках Меморандума сотрудничества с Tus-Holdings. Особое внимание уделили перспективам совместных инвестиций в строительство первой очереди индустриального парка, в котором примет участие дочерняя компания Tus-Holdings - Tus Sunergy Company Limited.