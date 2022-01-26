"Екополіс ХТЗ" Ярославського відкрив шоу-рум у Пекіні

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення , розміщене на офіційному сайті.

Як повідомляють в "Екополісі ХТЗ", цей бізнес-парк, який створила та розвиває група DCH Олександра Ярославського, активно залучає до бізнес-парку резидентів з різних країн світу. Тут уже підписали низку меморандумів із глобальними hi-tech компаніями, а наприкінці минулого року було укладено контракт на будівництво найбільшого сортувального хаба національного поштового оператора "Укрпошта".

Відкриття представництва проекту в Пекіні розглядається як початковий етап співпраці з інвестиційно-промисловою компанією Tus-Holdings, за допомогою якої планується залучити як міжнародних резидентів, так і додаткові інвестиції. Tus-Holdings здійснює управління десятками аналогічних ділових екосистем та виробничо-дослідницьких платформ у різних країнах світу, контролюючи акції близько 800 листингованих на біржах компаній із сукупними активами понад 33 млрд доларів.

Учасники робочої зустрічі, що відбулася під час відкриття шоу-руму, детально пропрацювали дорожню карту в рамках Меморандуму співпраці з Tus-Holdings. Особливу увагу приділили перспективам спільних інвестицій у будівництво першої черги індустріального парку, де візьме участь дочірня компанія Tus-Holdings - Tus Sunergy Company Limited.