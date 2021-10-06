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Семья Ротшильдов заявила о готовности инвестировать в "Экополис ХТЗ"

Новина українською →
Харьков, Среда 06 октября 2021 16:08
Семья Ротшильдов заявила о готовности инвестировать в "Экополис ХТЗ" Фото: Александр Ярославский (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Натаниэль Ротшильд заявил о готовности инвестировать в инициированный Александром Ярославским проект создания бизнес-парка высоких технологий "Экополис ХТЗ".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление во время инвестфорума "Харьков: развитие и инвестиции".

Также Ротшильд назвал главный фактор, который может вызвать доверие к Украине у международных инвесторов.

"Дело в людях, с которыми вы ведете бизнес, партнерах: с DCH в течение последних 15 лет мы ведем еще один бизнес - у меня есть отличный опыт работы с ним. Он очень честный и безупречный амбассадор Украины. Благодаря ему я приехал сюда, чтобы посмотреть на Харьков как место для инвестиций", - заявил финансист.

В свою очередь Александр Ярославский поблагодарил гостя за приезд и за интерес к "Экополису ХТЗ".

"Спасибо моему другу - Натаниэлю Ротшильду. Мы полночи беседовали по поводу этого проекта, и он выразил желание поучаствовать не только советом, но и своими знаниями, связями - это будет серьезным локомотивом", - добавил Ярославский.

Семья Ротшильдов заявила о готовности инвестировать в &quot;Экополис ХТЗ&quot;

Он также рассказал журналистам, что обсудил с Натаниэлем еще одно направление сотрудничества: создание большого современного шоппинг-молла в Харькове неподалеку от стадиона "Металлист".

"Харькову повезло, что господин Ротшильд приехал, своими глазами все увидел - он не впервые в Харькове, но в последний раз он был здесь более 10 лет назад. Я ему очень благодарен и уверен, что вместе мы честно, выгодно и с пользой для Харькова и харьковчан реализуем серьезные проекты", - отметил Ярославский.

Как известно, инвестиционная емкость проекта "Экополис ХТЗ", который называют украинской "Кремниевой долиной", и который входит в число ключевых приоритетов Стратегии развития Харькова, составляет порядка 1 млрд долларов.

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Александр Ярославский
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