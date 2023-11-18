Економія та ризики. Як вибирати квартиру в новобудові під час війни

Купувати житло під час війни закон не забороняє, і фахівці радять сміливо робити вибір, якщо вам потрібно вирішити питання з житлом. Але в цей складний для країни час багато будівництв заморожені, або вони йдуть повільно. Багатьох хвилює питання, чи варто у такий період купувати житло у будинку, який ще не зданий.

Що варто зробити перед покупкою житла в новобудові й що варто запитати у забудовника, у коментарі РБК-Україна Олена Манжос , директор компанії ХАН – Харківського агентства нерухомості.

Темпи здачі та реєстри. Як вибрати квартиру в новобудові

При покупці житла можна зіткнутися з безліччю питань, які впливають на ціну житла, комфорт проживання. Багато моментів варто уточнити до покупки, наголошує Олена Манжос.

Спочатку варто перевірити самого забудовника за допомогою Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на порталі "Опендатабот" або на сайті Youcontrol. Щоб отримати повну інформацію щодо цього джерела, потрібно оплатити передплату.

Також важливо перевірити призначення землі, де будується будинок. До 24 лютого минулого року можна було отримати такі дані із земельного кадастру. Але через широкомасштабну війну доступом до публічної кадастрової карти обмежений. Згодом доступ частково відновили, але лише для деяких категорій користувачів.

"Доступ до такої інформації може бути у нотаріусів. У них можна попросити перевірити ці дані. Також можна запитати у забудовника документи, де вказано кадастровий номер та призначення землі: у них такі дані мають бути обов'язковими. Також можна запитати, чи є дозвіл на ведення будівельних робіт та інші документи", – пояснює експерт.

Перевірити призначення землі дуже важливо. Адже часто буває, що будують житловий будинок, а земля відведена під інші цілі. І тоді мешканці можуть мати проблеми з комунальними службами та іншими інстанціями. Будинок не зможуть підключити до комунікацій, попереджає рієлтор.

Фото: У забудовника можна запросити документи, де вказано кадастровий номер та призначення землі (facebook.com/luckyland.dim)

Також можна перевірити дані про забудовника на сайті Судової влади України, де у графі "Сторона у справі" вказати найменування компанії забудовника. Якщо виявиться, що там буде багато справ, наприклад, щодо розірвання договорів та стягнення боргів, це має насторожити покупця.

Крім того, можна перевірити компанію-забудовника в Єдиному реєстрі боржників, обравши "Юридичну особу". Там можна побачити, чи є у забудовника борги з якихось платежів.

У великих містах квартири та під час війни активно продають у будинках на стадії будівництва. Але більшість будівництв істотно зменшили темп, і терміни здачі рухаються чи не у всіх, навіть найнадійніших компаній.

"По-перше, потрібно уточнити, чому будинок не зданий. Можливо, просто не підійшов заявлений термін. Але зараз всі затримуються, в такий складний час мало хто здає вчасно. Якщо все збудовано, вікна засклені, всередині виконані всі роботи, то я не бачу великих побоювань щодо купівлі. А якщо термін здачі через два роки, а зараз на об'єкті немає ні вікон, ні дверей, то чи добудує ця компанія будинок у принципі – це питання. Зараз навіть відомі компанії з ім'ям – це не гарантія здачі у строк", – попереджає Олена.

Вона наводить приклад: у Харкові є єдиний будинок, який будують хорошими темпами. Він поки не зданий, але туди вкладати кошти є сенс, адже будівництво не заморожене, і це вигідно.

"У таких випадках вигідно вкладати на етапі будівництва ще й з погляду економії грошей на оформлення: у будь-якому будинку, який зданий менше ніж 3 роки тому, ці податки будуть на рівні 6,5%", – зауважує фахівець.

До вибору житла вона радить підходити відповідально, і звертатися до фахівців, які знаються на таких питаннях.

"Адже це важлива покупка, і вкотре перевірити всі дані точно вкрай необхідно. Це мінімізує ризики, і вам не траплятимуться проблемні квартири", – каже керівник компанії.