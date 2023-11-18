Экономия и риски. Как выбирать квартиру в новостройке во время войны

Покупать жилье во время войны закон не запрещает, и специалисты советуют смело делать выбор, если вам нужно решить вопрос с жильем. Но в это сложное для страны время многие стройки заморожены, или они идут медленно. Многих волнует вопрос, стоит ли в такой период покупать жилье в доме, который еще не сдан.

Что стоит сделать перед покупкой жилья в новострое и что стоит спросить у застройщика, в комментарии РБК-Украина Елена Манжос , директор компании ХАН – Харьковского агентства недвижимости.

Темпы сдачи и реестры. Как выбрать квартиру в новостройке

При покупке жилья можно столкнуться с множеством вопросов, которые влияют на цену жилья, на комфорт проживания. Многие моменты стоит уточнить до покупки, обращает внимание Елена Манжос.

Сначала стоит проверить самого застройщика с помощью Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, на портале "Опендатабот" или на сайте Youcontrol. Чтобы получить полную информацию по этому источнику, нужно оплатить подписку.

Также важно проверить назначение земли, на которой строится дом. До 24 февраля прошлого года можно было получить такие данные из земельного кадастра. Но из-за широкомасштабной войны доступ к публичной кадастровой карте ограничен. Позже доступ частично возобновили, но только для некоторых категорий пользователей.

"Доступ к такой информации может быть у нотариусов. У них можно попросить проверить эти данные. Также можно запросить у застройщика документы, где указан кадастровый номер и назначение земли: у них такие данные должны быть обязательно. Также можно спросить, есть ли разрешение на ведение строительных работ и другие документы", – поясняет эксперт.

Проверить назначение земли крайне важно. Ведь нередко бывает, что строят жилой дом, а земля отведена под другие цели. И тогда у жильцов могут быть проблемы с коммунальными службами и другими инстанциями. Дом не смогут подключить к коммуникациям, предупреждает риелтор.

Фото: У застройщика можно запросить документы, где указан кадастровый номер и назначение земли (facebook.com/luckyland.dim)

Также можно проверить данные о застройщике на сайте Судебной власти Украины, где в графе "Сторона по делу" указать наименование компании застройщика. Если окажется, что там будет много дел, например, по расторжению договоров и взысканию долгов, это должно насторожить покупателя.

Кроме того, можно проверить компанию-застройщика в Едином реестре должников, выбрав "Юридическое лицо". Там можно увидеть, есть ли у застройщика долги по каким-то платежам.

В больших городах квартиры и во время войны активно продают в домах на стадии строительства. Но большинство строек существенно сбавили темп, и сроки сдачи подвигаются чуть ли не у всех, даже самых надежных компаний.

"Во-первых, нужно уточнить, почему дом не сдан. Возможно, просто не подошел заявленный срок. Но сейчас все стройки задерживаются, в такое сложное время мало кто сдает вовремя. Если все построено, окна застеклены, внутри выполнены все работы, то я не вижу крупных опасений касаемо покупки. А если срок сдачи через два года, а сейчас на объекте нет ни окон, ни дверей, то достроит ли эта компания дом в принципе – это вопрос. Сейчас даже известные компании с именем – это не гарантия сдачи в срок", – предупреждает Елена.

Она приводит пример: в Харькове есть единственный дом, который строят хорошими темпами. Он пока не сдан, но туда вкладывать средства есть смысл, ведь стройка не заморожена, и это выгодно.

"В таких случаях выгодно вкладывать на этапе строительства еще и с точки зрения экономии денег на оформление: в любом доме, который сдан менее 3 лет назад, эти налоги будут на уровне 6,5%", – замечает специалист.

К выбору жилья она советует подходить ответственно, и обращаться к специалистам, которые разбираются в таких вопросах.

"Ведь это важная покупка, и лишний раз проверить все данные точно крайне необходимо. Это минимизирует риски, и вам не будут попадаться проблемные квартиры", – говорит руководитель компании.