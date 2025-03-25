Економія пального: ТОП-5 простих порад для кожного водія

З приходом весни українські водії стали їздити більше – при тому що грошей на пальне у них більше не стало. Автомобільні журналісти rbc.ua нагадують основні правила економії бензину та дизпального на сімейному авто.

Навіть якщо автовиробник заявляє вражаючі цифри паливної економічності, в руках конкретного власника машина може мати значний апетит. Щоб привести витрату пального до мінімально можливого рівня, не потрібно робити щось особливе.

Технічний стан

Як би не старався водій, машина не буде демонструвати паспортних характеристик економічності, якщо він несправний. Тому треба проінспектувати паливну систему, систему запалювання (у бензинових авто) і ходову.

І в бензинових, і в дизельних моторах треба переконатись, що паливні форсунки чисті, бо засмічені або пошкоджені інжектори створюють неправильний конус розпилу і передозовують пальне. Свічки запалювання повинні бути чистими, мати правильний зазор електродів і непробиті ізолятори. В принципі, оглянути і почистити свічки можна і самотужки, без допомоги майстрів СТО. Попутно доцільно перевірити високовольтні дроти та котушки – індивідуальні чи одну загальну.

Перевірте, чи не перегріваються маточини коліс – якщо так, то значить, гальмівні механізми не розгальмовуються повністю, і на подолання цього опору витрачається зайве пальне. Рішення проблеми – очищення колісних механізмів від іржі, бруду та продуктів зносу колодок.

Для споживання пального важливі правильні кути встановлення коліс. Перевірка сходження-розвалу допоможе виявити, чи не з’їдається частина пального не подолання опору неправильно орієнтованих коліс. У грубому наближенні на негаразди з кутами повідомить "з’їдений" протектор шин.

Стриманий стиль

Стриманий стиль управління – це не менше половини успіху для водія, який перейнявся питанням економії пального. На авто з "механікою" не треба розкручувати мотор до високих обертів, для перемикання передач вгору достатньо 2000 – 3000 об/хв. Звісно, коли авто завантажене або долає підйом, потрібні більш високі оберти. На машинах з "автоматом" не тисніть акселератор у підлогу і газуйте плавно, щоб електроніка не давала моторові набирати високих обертів.

У міському трафіку не розганяйтеся даремно, якщо бачите попереду світлофор або перехрестя, де вам доведеться гальмувати. Коли є змога пустити машину накатом, скидайте газ, не вимикаючи передачі та зчеплення – подання пального в двигун в такому випадку перекривається. Ощадливому водієві за містом не варто розганятись швидше за 80 – 90 км/год, хоча більш доцільно орієнтуватись на тахометр: найбільш економічні оберти типового сучасного двигуна – 2000 – 3000 об/хв. До того ж на швидкості більше 50 – 60 км/год на споживання пального починає суттєво впливати аеродинамічний опір.

Раціональні маршрути

Коли вам треба економити пальне, продумуйте ваші маршрути, особливо коли йдеться про міські поїздки. Зрозумійте головне: на прямій і рівній дорозі, при постійних обертах двигуна і на одній передачі машина споживає найменше пального. Відтак, буває вигідніше зробити гак у кілька кілометрів по вільній від транспорту вулиці, ніж "штовхатись" на короткому маршруті у пробках. Щодо пробок: при зупинках більш як на 20 – 30 секунд вигідніше щоразу глушити двигун, аніж чекати проїзду на холостому ході двигуна.

Нічого зайвого

З інженерної точки зору кожен зайвий кілограм маси автомобіля – це зайві грами витраченого пального. Особливо якщо авто здебільшого експлуатується в місті. Тому якщо для вас апетит машини – справа принципова, звільніть машину від усього баласту, який ми часто за звичкою возимо у багажнику. Каністра моторної оливи, запас пального та води, складна лопатка... До цього переліку можна додати навіть повнорозмірну запаску – важку і громіздку. І традиція тримати паливний бак завжди повним теж не сприяє економії на пальному – особливо якщо машина має ГБО і таких баків практично два. Кожен згаданий предмет не обтяжує машину помітною масою, але сумарно набігає помітна вага, яку двигун відчуває при кожному рушанні з місця і старті на світлофорі.

Коротко

Зверніть увагу, що вище ми не говоримо про різного роду додаткові заходи з покращення паливної ефективності машини – типу чіп-тюнінгу, переходу на особливі типи олив та шин. Тобто ми ще раз хочемо наголосити, що помітної економії на пальному середньостатистичний автомобіліст може досягти виключно доступними методами. Хоча певних зусиль це все одно потребуватиме.

При підготовці статті були використані матеріали Autobild та Autocentre.