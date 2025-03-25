Экономия горючего: ТОП-5 простых советов для каждого водителя

С приходом весны украинские водители стали ездить больше - при том что денег на горючее у них больше не стало. Автомобильные журналисты rbc.ua напоминают основные правила экономии бензина и дизтоплива на семейном авто.

Даже если автопроизводитель заявляет впечатляющие цифры топливной экономичности, в руках конкретного владельца машина может иметь внушительный аппетит. Чтобы привести расход топлива до минимально возможного уровня, не нужно делать что-то особенное.

Техническое состояние

Как бы ни старался водитель, машина не будет демонстрировать паспортных характеристик экономичности, если он неисправен. Поэтому надо проинспектировать топливную систему, систему зажигания (у бензиновых авто) и ходовую.

И в бензиновых, и в дизельных моторах надо убедиться, что топливные форсунки чистые, потому что засоренные или поврежденные инжекторы создают неправильный конус распыла и передозируют топливо. Свечи зажигания должны быть чистыми, иметь правильный зазор электродов и непробитые изоляторы. В принципе, осмотреть и почистить свечи можно и своими силами, без помощи мастеров СТО. Попутно целесообразно проверить высоковольтные провода и катушки - индивидуальные или одну общую.

Проверьте, не перегреваются ли ступицы колес - если да, то значит, тормозные механизмы не растормаживаются полностью, и на преодоление этого сопротивления расходуется лишнее горючее. Решение проблемы - очистка колесных механизмов от ржавчины, грязи и продуктов износа колодок.

Для потребления топлива важны правильные углы установки колес. Проверка схождения-развала поможет выявить, не съедается ли часть горючего на преодоление сопротивления неправильно ориентированных колес. В грубом приближении о проблемах с углами сообщит "съеденный" протектор шин.

Сдержанный стиль

Сдержанный стиль управления - это не менее половины успеха для водителя, озабоченного вопросом экономии топлива. На авто с "механикой" не надо раскручивать мотор до высоких оборотов, для переключения передач вверх достаточно 2000 - 3000 об/мин. Конечно, когда авто загружено или преодолевает подъем, нужны более высокие обороты. На машинах с "автоматом" не давите акселератор в пол и газуйте плавно, чтобы электроника не давала мотору набирать высокие обороты.

В городском трафике не разгоняйтесь зря, если видите впереди светофор или перекресток, где вам придется тормозить. Когда есть возможность пустить машину накатом, сбрасывайте газ, не выключая передачи и сцепление - подача топлива в двигатель в таком случае перекрывается. Бережливому водителю за городом не стоит разгоняться быстрее 80 - 90 км/ч, хотя более целесообразно ориентироваться на тахометр: наиболее экономичные обороты типичного современного двигателя - 2000 - 3000 об/мин. К тому же на скорости более 50 - 60 км/ч на расход топлива начинает существенно влиять аэродинамическое сопротивление.

Рациональные маршруты

Когда вам надо экономить топливо, продумывайте ваши маршруты, особенно когда речь идет о городских поездках. Поймите главное: на прямой и ровной дороге, при постоянных оборотах двигателя и на одной передаче машина потребляет меньше топлива. Поэтому бывает выгоднее сделать крюк в несколько километров по свободной от транспорта улице, чем "толкаться" на коротком маршруте в пробках. Относительно пробок: при остановках более чем на 20 - 30 секунд выгоднее каждый раз глушить двигатель, чем ждать проезда на холостом ходу двигателя.

Ничего лишнего

С инженерной точки зрения каждый лишний килограмм массы автомобиля - это лишние граммы потраченного топлива. Особенно если авто в основном эксплуатируется в городе. Поэтому если для вас аппетит машины - дело принципиальное, освободите машину от всего балласта, который мы часто по привычке возим в багажнике. Канистра моторного масла, запас топлива и воды, складная лопатка... К этому перечню можно добавить даже полноразмерную запаску - тяжелую и громоздкую. И традиция держать топливный бак всегда полным тоже не способствует экономии на горючем - особенно если машина имеет ГБО и таких баков практически два. Каждый упомянутый предмет не отягощает машину заметной массой, но суммарно набегает заметный вес, который двигатель ощущает при каждом трогании с места и старте на светофоре.

Вкратце

Обратите внимание, что выше мы не говорим о разного рода дополнительных мерах по улучшению топливной эффективности машины - типа чип-тюнинга, перехода на особые типы масел и шин. То есть мы еще раз хотим подчеркнуть, что заметной экономии на топливе среднестатистический автомобилист может достичь исключительно доступными методами. Хотя определенных усилий это все равно потребует.

При подготовке статьи были использованы материалы Autobild и Autocentre.