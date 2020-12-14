Экономисты рассчитали стоимость новогоднего стола-2021

Стоимость новогоднего стола 2021 года для украинской семьи из четырех человек в среднем составит 1706,09 грн. По сравнению с прошлым годом стоимость вырастет на 5,3%.

Об этом свидетельствуют расчеты, сделанные Национальным научным центром "Институт аграрной экономики".

Для оценки было взято новогоднее меню из блюд, которые являются традиционными для стола среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и прочее.

По расчетам ученых, 3 кг салата "Оливье" традиционной рецептуры обойдется в 159,37 грн. Это на 13,8% больше, чем при праздновании Нового 2020 года. Самыми дорогими ингредиентами блюда являются колбаса - 70 грн за 0,5 кг, 0,5 кг зеленого горошка - 32,50 грн, 200 г соленых огурцов - 16,50 грн, 6 яиц - 14,50 грн и 180 г майонеза - 12,50 грн. Еще в 13,37 грн обойдутся лук, морковь и картофель, цены на которые по состоянию на конец 2020 года упали (кроме моркови), по сравнению с 2019 года на 23,5% и 30,1%.

На уровне прошлого года будет стоить салат "Сельдь под шубой" (1,5 кг) - 120,37 грн. Львиную долю его стоимости составит филе сельди - 100 грн за 0,5 кг. Майонез (180 г) обойдется в 12,50 грн, морковь - 1,81 грн (1 шт.), свекла - 2,17 грн (1 шт.), лук - 1,19 грн (1 шт.), картофель - 2,70 грн (2 шт.).

На 10-30% выросли расходы на мясные продукты. Полкило нарезки из сырокопченой колбасы "Салями" будет стоить 89,50 грн (+11,9% против цен 2019 года), копченой подчеревины - 100 грн (+25%), биток из свинины свежий - 110,0 грн (+33,3%). Мясо птицы по состоянию на конец 2020 года является самым дешевым среди других видов мяса. За 1 кг филе куриного свежего придется заплатить в среднем 95 грн. В целом стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 394,50 грн.

Традиционный для украинского стола сельдь (0,5 кг филе) обойдется в 100 грн, твердый сыр (300 г) - 66 грн и пачка масла сливочного (200 г) - 38 грн. Молочные продукты в этом году подорожали на 10-12%.

Стоимость овощей на новогоднем столе составит, в среднем, 182,3 грн. Картошка (2 кг) будет стоить в этом году 19,30 грн, грибы (1 кг) - 50 грн, перец сладкий (0,5 кг) - 52,50 грн, огурцы свежие (0,5 кг) - 22,50 грн, помидоры свежие (1 кг) - 38,00 грн.

Фрукты на праздничном столе обойдутся в 104 грн. За 2 кг мандаринов - 70 грн., 1 кг бананов обойдется в среднем в 25 грн, лимон (200 г) - 9 грн.

Батон белого хлеба (1 кг) будет стоить 24,95 грн, а шоколадные конфеты - 170 грн за 1 кг.

Бутылка шампанского (0,75 л) обойдется в 100 грн. В полтора раза больше - 170 грн - придется заплатить за бутылку (0,5 л) коньяка 5-летней выдержки. Безалкогольные напитки обойдутся в 76,60 грн. За 2 л сока придется заплатить 38,30 грн, за газированную воду (1,5 л) - 11,30 грн, за сладкую воду (2 л) - 27 грн.

Семьям, которые имеют возможность покупать деликатесы, придется дополнительно заплатить около 470 грн. Баночка красной икры (120 г) обойдется в 250 грн, а 200 г красной рыбы - в 220 грн. Следовательно, стоимость новогоднего стола с деликатесами повысится до 2176,09 грн, отметил ученый.

Стоимость бюджетного варианта новогоднего стола в Киеве составит 1916,78 грн, что на 7,4% больше стоимости новогоднего стола 2020 года. Стол с деликатесами обойдется жителям столицы в 2426,78 грн.

Расчет стоимости новогоднего стола в 2021 году сделан Национальным научным центром "Институт аграрной экономики" на основе данных Государственной службы статистики Украины, мониторинга розничных цен на городских рынках и в супермаркетах в среднем по регионам по состоянию на 1 декабря 2020 года.

Напомним, стоимость новогоднего стола 2020 года для украинской семьи из четырех человек составляла 1620,70 грн.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в ноябре 2020 года по сравнению октябрем выросли на 1,3%. С начала года инфляция составила 4,1%. В годовом измерении (до ноября 2019 года) инфляция ускорилась до 3,8%.