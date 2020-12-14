Економісти розрахували вартість новорічного столу-2021

Вартість новорічного столу 2021 року для української сім’ї з чотирьох осіб у середньому складе 1706,09 грн. У порівнянні з минулим роком вартість зросте на 5,3%.

Про це свідчать розрахунки, зроблені Національним науковим центром "Інститут аграрної економіки".

Для оцінки було взято новорічне меню зі страв, які є традиційними для столу середньостатистичної родини: салати, м’ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо.

За розрахунками науковців, 3 кг салату "Олів’є" традиційної рецептури обійдеться у 159,37 грн. Це на 13,8% більше, ніж при святкуванні Нового 2020 року. Найдорожчими інгредієнтами страви є ковбаса - 70 грн за 0,5 кг, 0,5 кг зеленого горошку - 32,50 грн, 200 г солоних огірків - 16,50 грн, 6 яєць - 14,50 грн та 180 г майонезу - 12,50 грн. Ще у 13,37 грн обійдуться цибуля, морква та картопля, ціни на які станом на кінець 2020 року впали (крім моркви), порівняно з 2019 року на 23,5% та 30,1%.

На рівні минулого року коштуватиме салат "Оселедець під шубою" (1,5 кг) - 120,37 грн. Левову частку його вартості складе філе оселедця - 100 грн за 0,5 кг. Майонез (180 г) обійдеться у 12,50 грн, морква - 1,81 грн (1 шт.), буряк - 2,17 грн (1 шт.), цибуля - 1,19 грн (1 шт.), картопля - 2,70 грн (2 шт.).

На 10-30% зросли витрати на м’ясні продукти. Півкіло нарізки з сирокопченої ковбаси "Салямі" коштуватиме 89,50 грн (+11,9% проти цін 2019 року), підчеревини копченої - 100 грн (+25%), биток зі свинини свіжий - 110,0 грн (+33,3%). М’ясо птиці станом на кінець 2020 року є найдешевшим поміж інших видів м'яса. За 1 кг філе курячого свіжого доведеться заплатити, в середньому, 95 грн. Загалом, вартість 2,5 кг м’ясних продуктів на новорічному столі складе 394,50 грн.

Традиційний для українського столу оселедець (0,5 кг філе) обійдеться у 100 грн, твердий сир (300 г) - 66 грн і пачка масла вершкового (200 г) - 38 грн. Молочні продукти в цьому році подорожчали на 10-12%.

Вартість овочів на новорічному столі складе, в середньому, 182,3 грн. Картопля (2 кг) коштуватиме цього року 19,30 грн, гриби (1 кг) - 50 грн, перець солодкий (0,5 кг) - 52,50 грн, огірки свіжі (0,5 кг) - 22,50 грн, помідори свіжі (1 кг) - 38,00 грн.

Фрукти на святковому столі обійдуться у 104 грн. За 2 кг мандаринів - 70 грн., 1 кг бананів обійдеться, в середньому, у 25 грн, лимон (200 г) - 9 грн.

Батон білого хліба (1 кг) коштуватиме 24,95 грн, а шоколадні цукерки - 170 грн за 1 кг.

Пляшка шампанського (0,75 л) обійдеться у 100 грн. У півтора рази більше - 170 грн - доведеться заплатити за пляшку (0,5 л) коньяку 5-річної витримки. Безалкогольні напої обійдуться у 76,60 грн. За 2 л соку доведеться заплатити 38,30 грн, за газовану воду (1,5 л) - 11,30 грн, за солодку воду (2 л) - 27 грн.

Сім’ям, які мають можливість купувати делікатеси, доведеться додатково заплатити близько 470 грн. Баночка червоної ікри (120 г) обійдеться у 250 грн, а 200 г червоної риби - у 220 грн. Відтак вартість новорічного столу з делікатесами підвищиться до 2176,09 грн, зауважив науковець.

Вартість бюджетного варіанту новорічного столу у Києві складе 1916,78 грн, що на 7,4% більше вартості новорічного столу 2020 року. Стіл з делікатесами обійдеться мешканцям столиці у 2426,78 грн.

Розрахунок вартості новорічного столу у 2021 році зроблений Національним науковим центром "Інститут аграрної економіки" на основі даних Державної служби статистики України, моніторингу роздрібних цін на міських ринках та у супермаркетах в середньому по регіонах станом на 1 грудня 2020 року.

Нагадаємо, вартість новорічного столу 2020 року для української сім’ї з чотирьох осіб складала 1620,70 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у листопаді 2020 року порівняно жовтнем зросли на 1,3%. З початку року інфляція склала 4,1%. У річному вимірі (до листопада 2019 року) інфляція прискорилася до 3,8%.