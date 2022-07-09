Экономист указал на необходимость реформы правительства

"Президент ставил задачу более широкую перед правительством провести реформу государственного управления. А это и функция, и количество, и эффективность", - сказал он.

При этом Устенко не исключил, что изменения будут приняты до конца года. "Я думаю, что вопрос реформы госуправления на ближайшие времена", - отметил Устенко.

По его словам, эти изменения могут дать тот эффект, который ожидается, лишь в случае, когда речь будет идти не просто о механическом уменьшение количества государственного аппарата, а речь будет идти в первую очередь о функциях.

"Если это будет снова - такое механическое сокращение, то ты сможешь сохранить средства государственного бюджета, пусть и десятки миллиардов гривен, но это будет очень непродолжительный период времени, потому что снова это колесо повернется и будут расширять государственный аппарат", - добавил советник президента.