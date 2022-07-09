Економіст вказав на необхідність реформи уряду

"Президент ставив завдання ширшу перед урядом провести реформу державного управління. А це і функція, і кількість, і ефективність", - сказав він.

При цьому Устенко не виключив, що зміни будуть прийняті до кінця року. "Я думаю, що питання реформи держуправління на найближчі часи", - зазначив Устенко.

За його словами, ці зміни можуть дати той ефект, який очікується, лише у випадку, коли мова буде йти не просто про механічне зменшення кількості державного апарату, а мова буде йти в першу чергу про функції.

"Якщо це буде знову - таке механічне скорочення, то ти зможеш зберегти кошти державного бюджету, нехай і десятки мільярдів гривень, але це буде дуже нетривалий період часу, тому що знову Це колесо повернеться і будуть розширювати державний апарат", - додав радник президента.