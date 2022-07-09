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Економіст вказав на необхідність реформи уряду

Фото: радник президента з економічних питань Олег Устенко (Getty Images)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

Кабмін може бути переформатований до кінця 2022 року. Зараз над цими змінами працюють і Міністерство економіки, і Міністерство цифрової трансформації.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко.

"Президент ставив завдання ширшу перед урядом провести реформу державного управління. А це і функція, і кількість, і ефективність", - сказав він.

При цьому Устенко не виключив, що зміни будуть прийняті до кінця року. "Я думаю, що питання реформи держуправління на найближчі часи", - зазначив Устенко.

За його словами, ці зміни можуть дати той ефект, який очікується, лише у випадку, коли мова буде йти не просто про механічне зменшення кількості державного апарату, а мова буде йти в першу чергу про функції.

"Якщо це буде знову - таке механічне скорочення, то ти зможеш зберегти кошти державного бюджету, нехай і десятки мільярдів гривень, але це буде дуже нетривалий період часу, тому що знову Це колесо повернеться і будуть розширювати державний апарат", - додав радник президента.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр соціальної політики Марина Лазебна найближчим часом може покинути свою посаду, а її посаду може зайняти керівник департаменту соціальної політики та охорони здоров'я в офісі президента Оксана Жолнович.

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