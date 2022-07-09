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Экономист указал на необходимость реформы правительства

Новина українською →
Украина, Суббота 09 июля 2022 13:41
Экономист указал на необходимость реформы правительства Фото: советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Кабмин может быть переформатирован до конца 2022 года. Сейчас над этими изменениями работают и Министерство экономики, и Министерство цифровой трансформации.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

"Президент ставил задачу более широкую перед правительством провести реформу государственного управления. А это и функция, и количество, и эффективность", - сказал он.

При этом Устенко не исключил, что изменения будут приняты до конца года. "Я думаю, что вопрос реформы госуправления на ближайшие времена", - отметил Устенко.

По его словам, эти изменения могут дать тот эффект, который ожидается, лишь в случае, когда речь будет идти не просто о механическом уменьшение количества государственного аппарата, а речь будет идти в первую очередь о функциях.

"Если это будет снова - такое механическое сокращение, то ты сможешь сохранить средства государственного бюджета, пусть и десятки миллиардов гривен, но это будет очень непродолжительный период времени, потому что снова это колесо повернется и будут расширять государственный аппарат", - добавил советник президента.

Как сообщало РБК-Украина, министр социальной политики Марина Лазебная в ближайшее время может покинуть свою должность, а ее должность может занять руководитель департамента социальной политики и здравоохранения в Офисе президента Оксана Жолнович.

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