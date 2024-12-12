Економіст назвала причину, чому ВПО повертаються на окуповані території

"Що могли б краще робити на рівні держави? Звісно, є і реєстри втрат житла, і є програми компенсацій. Все це є. Але зараз називають страшні цифри, скільки людей повертаються на окуповані території. Це ж все в першу чергу через питання житла", - сказала Черенько.

На її думку, якби були використані на рівні кожного муніципалітету можливості надання хоча б тимчасового житла, цього не було б.

"Хоча б у вигляді гуртожитків. Сучасних, обладнаних. В першу чергу основна проблема внутрішньо переміщених осіб - це житло. Бо навіть ті, які змогли знайти роботу, нормально влаштуватися, у них все одно майже вся заробітна плата йде на оренду", - зазначила економіст.

Водночас вона наголосила, що не всі переселенці змогли влаштуватися, адже не всі працездатні. Зокрема, багато людей - пенсійного віку.

"Вони змушені повертатися, бо там є де жити, а тут це вимагає великих коштів. Громади є різні. Є маленькі, куди ніхто не хоче переїздити, де не влаштуватися на роботу. Це сільська місцевість. ВПО намагаються знайти більш-менш велике місто, де вони можуть реалізувати себе на ринку праці. А у великих містах, звісно, висока вартість оренди житла", - додала Черенько.