Экономист назвала причину, почему ВПЛ возвращаются на оккупированные территории

"Что могли бы лучше делать на уровне государства? Конечно, есть и реестры потерь жилья, и есть программы компенсаций. Все это есть. Но сейчас называют страшные цифры, сколько людей возвращаются на оккупированные территории. Это же все в первую очередь из-за вопроса жилья", - сказала Черенько.

По ее мнению, если бы были использованы на уровне каждого муниципалитета возможности предоставления хотя бы временного жилья, этого не было бы.

"Хотя бы в виде общежитий. Современных, оборудованных. В первую очередь основная проблема внутренне перемещенных лиц - это жилье. Потому что даже те, которые смогли найти работу, нормально устроиться, у них все равно почти вся заработная плата идет на аренду", - отметила экономист.

В то же время она подчеркнула, что не все переселенцы смогли устроиться, ведь не все трудоспособны. В частности, много людей - пенсионного возраста.

"Они вынуждены возвращаться, потому что там есть где жить, а здесь это требует больших средств. Общины есть разные. Есть маленькие, куда никто не хочет переезжать, где не устроиться на работу. Это сельская местность. ВПЛ пытаются найти более-менее крупный город, где они могут реализовать себя на рынке труда. А в больших городах, конечно, высокая стоимость аренды жилья", - добавила Черенько.