Нардеп спростував свою заяву щодо кількості переселенців, які повертаються на ТОТ

Народний депутат Максим Ткаченко вчора заявив, що близько 150 тисяч переселенців повернулися на тимчасово окуповані території. Однак сьогодні депутат спростував свою заяву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрінформ " та заступницю керівника Офісу президента України Ірину Верещук .

Ткаченко під час інтерв'ю "Укрінформу" заявив, що близько 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб повернулися на тимчасово окуповані території, зокрема, за його словами, до 70 тисяч людей повернулись у тимчасово окупований Маріуполь.

"Вже близько 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб повернулися на тимчасово окуповані території", - заявив він.

Спростування заяви про повернення переселенців

Однак сьогодні, 25 листопада, депутат спростував свою заяву про кількість переселенців, які повертаються на тимчасово окуповані території України.

Ткаченко пояснив, що заява про кількість ВПО, які повертаються на окуповані території, була його власним припущенням.

"Таких даних немає. Це було моє необґрунтоване та емоційне припущення", - заявив він.

Нардеп зауважив, що є окремі випадки, коли українці з різних причин змушені здійснювати поїздки на тимчасово окуповані території, але, за його словами, аж ніяк не йдеться про сотні чи десятки тисяч людей.

"Я висловився некоректно, тому хочу спростувати свої слова", - заявив Ткаченко.

Реакція ОП на дану заяву

Зауважимо, що на фоні заяви нардепа, Верещук підкреслила, що за останній час деякі українські політики чомусь почали робити заяви, що внутрішні переселенці тисячами повертаються на тимчасово окуповані території.

"Ці "політики" стверджують, що начебто українці їдуть в окупацію, бо, мовляв, держава недостатньо їм допомагає з житлом, грошима та роботою", - заявила вона.

Сама Верещук підкреслила, що заяви про тисячі ВПО, які повертаються на окуповані території є не правдивими, адже жодної підтвердженої статистики нині немає та не може бути. За її словами, це виключно хайп заради гучних заголовків.

"Усе, що держава обіцяє за законом, вона робить. Можливо, цього недостатньо, але в нас йде війна, і ресурси держави обмежені. Втім, це не є причиною їхати у ворожу окупацію. Ніколи не повірю, що тисячі українців їдуть в російську окупацію через відсутність 2-3 тисяч гривень на місяць державної допомоги", - сказала заступник керівника ОП.

Вона погодилась, що держава не може подарувати всім переселенцям по квартирі, але наголосила на тому, що є тимчасове житло, яке надається за потреби.

"Я розумію, що ви все це робите не з метою допомогти ворогу, а з метою привернути до себе увагу. Прошу вас знайти інші теми для хайпу", - підкреслила Верещук.