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Экономике Росси для восстановления после обвала потребуется не мене 10 лет, - S&P

Фото: Экономика России восстановится после санкций только через 10 лет (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Экономике России потребуется десять лет на то, чтобы восстановиться до уровня 2021 года после вторжения в Украину и последовавших западных санкций. Аналитики S&P Global Market Intelligence прогнозируют, что Украина восстановится за пять лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз S&P Global Market Intelligence.

Согласно прогнозу, падение ВВП России в 2022 году составит 11,1%, в 2023 году оно замедлится до 1,9%. Рос ожидается только в 2024 году - всего на 1,6%. Инфляция в России 2022 году составит 17,8%, в 2023 году - 10,0%, в 2024 году - 7,5%.

Согласно прогнозу аналитиков, ВВП Украины в 2022 году упадет на 45,7%, однако благодаря быстрому росту экономика страны восстановится уже через пять лет.

Отметим, на территории России прекратили обнародовать данные о государственном долге, торговой статистике и ограничили объем финансовой информации, чтобы скрыть негативное влияние введенных западными странами санкций в ответ на полномасштабное вторжение в Украину.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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