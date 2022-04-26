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Економіці Россі для відновлення після обвалу буде потрібно не менше 10 років, - S&P

Фото: економіка Росії відновиться після санкцій тільки через 10 років (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Економіці Росії буде потрібно десять років на те, щоб відновитися до рівня 2021 року після вторгнення в Україну і наступних західних санкцій. Аналітики S&P Global Market Intelligence прогнозують, що Україна відновиться за п'ять років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз S&P Global Market Intelligence.

Згідно з прогнозом, падіння ВВП Росії в 2022 році складе 11,1%, в 2023 році воно сповільниться до 1,9%. Ріс очікується тільки в 2024 році - всього на 1,6%. Інфляція в Росії 2022 році складе 17,8%, в 2023 році - 10,0%, в 2024 році - 7,5%.

Згідно з прогнозом аналітиків, ВВП України в 2022 році впаде на 45,7%, однак завдяки швидкому зростанню економіка країни відновиться вже через п'ять років.

Зазначимо, на території Росії припинили оприлюднювати дані про державний борг, торговельну статистику і обмежили обсяг фінансової інформації, щоб приховати негативний вплив введених західними країнами санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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