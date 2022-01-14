Экономика выдержит. Россия заявила, что готова к санкциям Запада

Запад неоднократно грозил РФ ввести санкции в случае нового вторжения в Украину. Сегодня глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что Россия готова к санкциям Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина , ccылаясь на " РИА Новости ".

Отметим, что о введении новых санкций против РФ в США заговорили после информации об угрозе нового нападения РФ на Украину. В частности, была информация о санкциях против Владимира Путина, но в РФ заявили, что в таком случае отношения двух стран будут полностью разорваны.

"Экономика России выдержит все обсуждаемые сейчас ограничения со стороны Запада", - заявил глава Минфина.

Напомним, в Сенат Соединенных Штатов внесли законопроект о новых санкциях против России. Экономические ограничения будут введены в случае вторжения РФ в Украину.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада быть готовыми к безотлагательному введению превентивных санкций против России.