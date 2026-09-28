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Економіка втрачає близько 2 млрд гривень за годину простою бізнесу, - Мінекономіки

10:26 28.09.2026 Пн
2 хв
aimg Олена Чупровська
Ілюстративне фото: скільки втрачає економіка через обстріли (колаж РБК-Україна)

Одна година простою через обстріли може коштувати економіці України близько 2 мільярдів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра економіки та довкілля Олександра Кравченка Forbes Ukraine.

"За нашими оцінками, одна година простою через обстріли може коштувати економіці близько до 2 млрд грн", - зазначив Кравченко.

За його словами, окремо оцінити вплив обстрілів на ВВП дуже складно. Причина - перебої з постачанням, експортом і простої підприємств.

Скільки бізнесів після атак повністю зупинилися або релокувалися, статистики поки немає. "Ситуація змінюється буквально щогодини", - каже міністр.

На початку року в Мінекономіки очікували зростання ВВП на 2,4%. У середині 2026 року цей прогноз знизили до 1,6%.

"На жаль, ми бачимо, що по результатам другого півріччя ми вийдемо на зниження темпів зростання на 0,5%", - додав міністр.

Найбільші надходження за рік дав аграрний сектор, бо був хороший урожай. Але це може змінитися, якщо почнуться системні атаки на елеватори та інфраструктуру.

"Це демонструє, наскільки вразливою залишається економіка в умовах повномасштабної війни", - наголосив Кравченко.

У бюджеті на 2027 рік закладено песимістичний план - зростання на 1,3%.

"Бачимо, що буде потенційний перегляд в бік скорочення на 0,3-0,5%. Це станом на зараз", - розповів міністр.

Нагадаємо, що Росія змінила тактику й цілеспрямовано знищує виробництва, склади та експортерів.

Через це бізнес закривається або скорочує працівників.

Тим часом прем'єр-міністр України Сергій Корецький радить родинам маломобільних людей та людей з інвалідністю заздалегідь продумати, де вони перебуватимуть узимку.

Причина - можливі тривалі блекаути.

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