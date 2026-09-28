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Экономика теряет около 2 млрд гривен в час простоя бизнеса, - Минэкономики

10:26 28.09.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Чупровская
Иллюстративное фото: сколько теряет экономика из-за обстрелов (коллаж РБК-Украина)

Один час простоя из-за обстрелов может стоить экономике Украины около 2 миллиардов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра экономики и окружающей среды Александра Кравченко Forbes Ukraine.

"По нашим оценкам, один час простоя из-за обстрелов может стоить экономике около 2 млрд грн", - отметил Кравченко.

По его словам, отдельно оценить влияние обстрелов на ВВП очень сложно. Причина - перебои со снабжением, экспортом и простой предприятий.

Сколько бизнесов после атак полностью остановилось или релоцировалось, статистики пока нет. "Ситуация меняется буквально каждый час", – говорит министр.

В начале года в Минэкономики ожидали рост ВВП на 2,4%. В середине 2026 года этот прогноз снизили до 1,6%.

"К сожалению, мы видим, что по результатам второго полугодия мы выйдем на понижение темпов роста на 0,5%", - добавил министр.

Наибольшие поступления за год дал аграрный сектор, потому что был хороший урожай. Но это может измениться, если начнутся системные атаки на элеваторы и инфраструктуру.

"Это демонстрирует, насколько уязвимой остается экономика в условиях полномасштабной войны", - подчеркнул Кравченко.

В бюджете на 2027 год заложен пессимистический план - рост на 1,3%.

"Видим, что будет потенциальный пересмотр в сторону сокращения на 0,3-0,5%. Это по состоянию на сейчас", - рассказал министр.

Напомним, что Россия изменила тактику и целенаправленно уничтожает производства, склады и экспортеры.

Поэтому бизнес закрывается или сокращает работников.

Тем временем, премьер-министр Украины Сергей Корецкий советует семьям маломобильных людей и людей с инвалидностью заранее продумать, где они будут находиться зимой.

Причина - возможны длительные блекауты.

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