Економіка України за рік війни впала на 30%: які галузі постраждали найбільше

За попередніми даними, ВВП 2022 року скоротився на 30,4%. Раніше максимальне падіння економіки було 1994 року - 22,9%.

Виходячи з попередніх розрахунків Мінекономіки, найбільше падіння минулого року було у будівництві - 67,6%, транспорт, поштові та кур'єрські послуги - 41,2%, промисловість - 36,8%, роздрібна торгівля та ремонт автотранспорту - 32,2%, сільське та рибне господарство - 28,2%.