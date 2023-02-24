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Економіка України за рік війни впала на 30%: які галузі постраждали найбільше

Фото: найбільше під час війни постраждало будівництво (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

За рік, що минув, в активній фазі війни економіка України постраждала як ніколи. Падіння було рекордним за всі роки існування незалежної України.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Кризи не трапилося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни".

За попередніми даними, ВВП 2022 року скоротився на 30,4%. Раніше максимальне падіння економіки було 1994 року - 22,9%.

Виходячи з попередніх розрахунків Мінекономіки, найбільше падіння минулого року було у будівництві - 67,6%, транспорт, поштові та кур'єрські послуги - 41,2%, промисловість - 36,8%, роздрібна торгівля та ремонт автотранспорту - 32,2%, сільське та рибне господарство - 28,2%.

Нагадаємо, у січні НБУ погіршив прогноз з економіки України. За даними НБУ, економічна активність у 2023 році залишатиметься слабкою, а реальний ВВП зросте лише на 0,3%. Ще у жовтні НБУ прогнозував зростання на 4,0%.

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