RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Экономика Украины за год войны упала на 30%: какие отрасли пострадали больше всего

Фото: больше всего во время войны пострадало строительство (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

За прошедший год в активной фазе войны экономика Украины пострадала как никогда. Падение было рекордным за все годы существования независимой Украины.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны".

По предварительным данным, ВВП в 2022 году сократился на 30,4%. Ранее максимальное падение экономики было в 1994 году - 22,9%.

Исходя из предварительных расчетов Минэкономики, наибольшее падение в прошлом году было в строительстве - 67,6%, транспорт, почтовые и курьерские услуги - 41,2%, промышленность - 36,8%, розничная торговля и ремонт автотранспорта - 32,2%, сельское и рыбное хозяйство - 28,2%.

Напомним, в январе НБУ ухудшил прогноз по экономике Украины. По данным НБУ, экономическая активность в 2023 году будет оставаться слабой, а реальный ВВП вырастет всего на 0,3%. Еще в октябре НБУ прогнозировал рост на 4,0%.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВВПМинистерство экономики