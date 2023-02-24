Экономика Украины за год войны упала на 30%: какие отрасли пострадали больше всего

По предварительным данным, ВВП в 2022 году сократился на 30,4%. Ранее максимальное падение экономики было в 1994 году - 22,9%.

Исходя из предварительных расчетов Минэкономики, наибольшее падение в прошлом году было в строительстве - 67,6%, транспорт, почтовые и курьерские услуги - 41,2%, промышленность - 36,8%, розничная торговля и ремонт автотранспорта - 32,2%, сельское и рыбное хозяйство - 28,2%.