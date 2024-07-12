Економіка України пригальмувала: в уряді дали оцінку ВВП за першу половину року

"Основним чинником сповільнення темпів росту економіки стали відключення електроенергії через її дефіцит", - йдеться в повідомленні.

Як зазначила перша віце-прем’єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко, протягом червня економіка функціонувала в складних умовах відключень електроенергії, що послабляло економічну активність як підприємств, так і споживачів

За її словами, динаміка зростання економіки у першому півріччі 2024 року на рівні 4,1%, наразі відповідає оновленому урядовому прогнозу, згідно з яким, зростання реального ВВП за підсумками 2024 року очікується на рівні 3,5%.

Нагадаємо, за даними Держстату, у першому кварталі 2024 року економіка України зросла на 6,5%.

Раніше уряд України значно погіршив прогноз зростання економіки України у 2025 році до 2,7%. Раніше очікувалося зростання на 6,8%.