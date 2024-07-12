ua en ru
Пт, 12 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Економіка України пригальмувала: в уряді дали оцінку ВВП за першу половину року

Україна, П'ятниця 12 липня 2024 15:01
UA EN RU
Економіка України пригальмувала: в уряді дали оцінку ВВП за першу половину року Фото: Економіка України зросла на 4,1% за перше півріччя 2024 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У червні 2024 року зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України уповільнилося 1,1%. У підсумку за перше півріччя зростання економіки України оцінюється на рівні 4,1%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Мінекономіки.

"Основним чинником сповільнення темпів росту економіки стали відключення електроенергії через її дефіцит", - йдеться в повідомленні.

Як зазначила перша віце-прем’єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко, протягом червня економіка функціонувала в складних умовах відключень електроенергії, що послабляло економічну активність як підприємств, так і споживачів

За її словами, динаміка зростання економіки у першому півріччі 2024 року на рівні 4,1%, наразі відповідає оновленому урядовому прогнозу, згідно з яким, зростання реального ВВП за підсумками 2024 року очікується на рівні 3,5%.

Нагадаємо, за даними Держстату, у першому кварталі 2024 року економіка України зросла на 6,5%.

Раніше уряд України значно погіршив прогноз зростання економіки України у 2025 році до 2,7%. Раніше очікувалося зростання на 6,8%.

Крім того, Міністерство економіки погіршило очікування щодо зростання валового внутрішнього продукту України у 2024 році з 4,6% до 3,5%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство економіки ВВП
NEWS
Обмеження діятимуть протягом доби. Коли світла не буде найдовше
Обмеження діятимуть протягом доби. Коли світла не буде найдовше
DAILY
Економіст Юрій Городніченко: У нас немає часу чекати, поки російська економіка завалиться
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Економіст Юрій Городніченко: У нас немає часу чекати, поки російська економіка завалиться