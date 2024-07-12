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Экономика Украины притормозила: в правительстве дали оценку ВВП за первую половину года

Украина, Пятница 12 июля 2024 15:01
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Экономика Украины притормозила: в правительстве дали оценку ВВП за первую половину года Фото: Экономика Украины выросла на 4,1% за первое полугодие 2024 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В июне 2024 года рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины замедлился 1,1%. В результате за первое полугодие рост экономики Украины оценивается на уровне 4,1%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Минэкономики.

"Основным фактором замедления темпов роста экономики стали отключение электроэнергии из-за ее дефицита", - говорится в сообщении.

Как отметила первый вице-премьер-министр - минисрт экономики Украины Юлия Свириденко, в течение июня экономика функционировала в сложных условиях отключений электроэнергии, что ослабляло экономическую активность как предприятий, так и потребителей

По ее словам, динамика роста экономики в первом полугодии 2024 года на уровне 4,1% сейчас соответствует обновленному правительственному прогнозу, согласно которому рост реального ВВП по итогам 2024 года ожидается на уровне 3,5%.

Напомним, по данным Госстата, в первом квартале 2024 года экономика Украины выросла на 6,5%.

Ранее правительство Украины значительно ухудшило прогноз роста экономики Украины в 2025 году до 2,7%. Раньше ожидался рост на 6,8%.

Кроме того, Министерство экономики ухудшило ожидания роста валового внутреннего продукта Украины в 2024 году с 4,6% до 3,5%.

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Министерство экономики ВВП
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