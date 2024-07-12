Экономика Украины притормозила: в правительстве дали оценку ВВП за первую половину года

В июне 2024 года рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины замедлился 1,1%. В результате за первое полугодие рост экономики Украины оценивается на уровне 4,1%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Минэкономики .

"Основным фактором замедления темпов роста экономики стали отключение электроэнергии из-за ее дефицита", - говорится в сообщении.

Как отметила первый вице-премьер-министр - минисрт экономики Украины Юлия Свириденко, в течение июня экономика функционировала в сложных условиях отключений электроэнергии, что ослабляло экономическую активность как предприятий, так и потребителей

По ее словам, динамика роста экономики в первом полугодии 2024 года на уровне 4,1% сейчас соответствует обновленному правительственному прогнозу, согласно которому рост реального ВВП по итогам 2024 года ожидается на уровне 3,5%.

Напомним, по данным Госстата, в первом квартале 2024 года экономика Украины выросла на 6,5%.

Ранее правительство Украины значительно ухудшило прогноз роста экономики Украины в 2025 году до 2,7%. Раньше ожидался рост на 6,8%.