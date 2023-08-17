Економіка України потребує потужного розвитку "зеленої" енергетики, - експерт

Економіка України в наступні десятиліття потребуватиме потужного розвитку підприємств зеленої енергетики і тому зараз надважливо вивести цю галузь з фінансової кризи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка.
"Впевнений, що без потужного розвитку сектора ВДЕ упродовж наступних 20-30 років українська економіка немає майбутнього. При цьому, нові проекти за нормальної роботи ринку вже не потребують субсидій", - сказав Омельченко.
За його словами, "зелена" генерація не тільки екологічна, але й економічно вигідна.
"Станом на 2023 р. собівартість виробництва на нових СЕС складає 60 дол. США за МВт-год, на ВЕС - 50, а на нових АЕС - 180 дол.США за МВт-год.", - коментує Омельченко.
Він також зазначив, що в цих умовах стає зрозумілим, що майбутнє буде за підприємствами "зеленої" енергетики.
За його словами, рівень оплати за виробництво чистої енергії в Україні не перевищує 50 %, а недоплати ДП "Гарантований покупець" перед підприємствами ВДЕ досягли 25 млрд грн.
"Без АЕС та ТЕС ми ще довго не обійдемося. Це очевидно, але роль ВДЕ має поступово зростати", - додав експерт.
Як повідомлялося, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила рішення, яке допоможе розблокувати виплату заборгованості за "зеленим" тарифом виробникам електроенергії із відновлюваних джерел.
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