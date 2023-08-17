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Экономика Украины нуждается в мощном развитии "зеленой" энергетики, - эксперт

Фото: экономика Украины нуждается в мощном развитии "зеленой" энергетики (pixabay)
Автор: Юлия Бойко

Экономика Украины в следующие десятилетия потребует мощного развития предприятий зеленой энергетики и поэтому сейчас важно вывести эту отрасль из финансового кризиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко.

"Уверен, что без мощного развития сектора ВИЭ на протяжении следующих 20-30 лет украинская экономика нет будущего. При этом новые проекты при нормальной работе рынка уже не нуждаются в субсидиях", - сказал Омельченко.

По его словам, "зеленая" генерация не только экологична, но и экономически выгодна.

"По состоянию на 2023 г. себестоимость производства на новых СЭС составляет 60 долл. США за МВт-час, на ВЭС - 50, а на новых АЭС - 180 долл. США за МВт-час", - комментирует Омельченко.

Он также отметил, что в этих условиях становится ясно, что будущее будет за предприятиями "зеленой" энергетики.

По его словам, уровень оплаты за производство чистой энергии в Украине не превышает 50%, а недоплаты ГП "Гарантированный покупатель" перед предприятиями ВИЭ достигли 25 млрд грн.

"Без АЭС и ТЭС мы еще долго не обойдемся. Это очевидно, но роль ВИЭ должна постепенно расти", - добавил эксперт.

Как сообщалось, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила решение, которое поможет разблокировать выплату задолженности по "зеленому" тарифу производителям электроэнергии из возобновляемых источников.

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